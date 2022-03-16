Зірка серіалу "Кадетство" підтримав вторгнення росії в Україну, а потім поскаржився на реакцію Мережі

Кирило Ємельянов із Кадетства прокоментував вторгнення росії в Україну / Фото: скриншот

Слідом за Миколою Басковим і Стасом Михайловим зірка серіалу "Кадетство" Кирило Ємельянов також висловився за російську агресію. Актор не писав розлогих дописів, а опублікував лише одне фото, але цього було досить.

За Росію! За свободу! До кінця! – написав Кирило, додавши, що йому не соромно.

Скриншот: Instagram

Актор зазначив, що його сторінку можуть заблокувати через скарги, а ще не став добирати слів, назвавши тих, хто скаржився на його публікацію, "жалюгідними клоунами".

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Скриншот: Instagram

У підсумку він отримав ще одну хвилю хейту від українців. Актор показав, що надійшло багато повідомлень.

Читаю ваші прокляття ... Мені вас, дур і дурнів, шкода, – обізвався "розумний" прибічник війни.

Скриншот: Instagram

Більшість російських зірок вирішили мовчати про напад росії на Україну. Але все ж таки є артисти, які виступили проти російської агресії: Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Олексій Панін, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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