Зірка серіалу "Хто ти?" ходить із сином у громадську лазню: "Мені окремо нічого не потрібно"

Антон Батирєв із сином Добринею / Фото: Instagram

Одну з головних ролей у пристрасному детективі виконав популярний актор Антон Батирєв, який розповів нам не лише про цю кінороботу, а й про своє життя.

Як і його герой у серіалі, Антон завжди пропускає всі історії через себе. При цьому актор дуже легко ставиться до критики та намагається прислухатися навіть до негативних відгуків.

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Все ж таки це моя професія. І завдяки зйомкам я популярний, мене впізнають, маю пропозиції, я можу зводити дитину на найкрутіші атракціони, – розповідає Батирєв.

Щодо розваги з сином, як виявилося, зірка українських серіалів часто відвідує громадську лазню і бере туди свого спадкоємця.

Ми з сином ходимо у громадську лазню… Я не з тих людей, які погоджуються лише на VIP-сауну. Мені окремо нічого не потрібно, – зізнався актор.

Син Батирєва Добриня вже дорослий хлопець. Мати хлопчика, Катерина, була першою дружиною актора, але незабаром вони розлучилися.

Наразі батько та син підтримують досить теплі та дружні стосунки, а також намагаються проводити більше вільного часу разом.

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Антон Батирьов у серіалі "Хто ти?" / Фото: kanalukraina.tv

Раніше виконавиця головної ролі у серіалі "Надія" Анастасія Паніна зізналася, що дуже схожа на свою героїню.