Погладшав, аж не впізнати: актор із Не родись вродливою та Бідної Насті вже не той стрункий красень (фото)

Як зараз виглядає зірка серіалу "Не родись красивою" Петро Красилов / Фото: Instagram

Актор Петро Красилов майже не з'являється на телебаченні, його частіше можна побачити на театральній сцені. Зірка серіалу "Не родись вродливою" зізнається, він не проти зніматися у кіно та серіалах, але режисери його не запрошують. Про це Красилов розповів у своєму інтерв'ю програмі "Моя історія".

Просто свого часу давно, років п'ять тому, я був одним, зараз я інший. В мене інші габарити, інші форми. А пам'ятають мене струнким хлопцем. Мене не лякає перехід з одного амплуа до іншого, для мене це, як для актора, навіть цікавіше.

/ Фото: скриншот

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Актор Петро Красілов / Фото: facebook.com/PetrKrasilovArt

/ Фото: скриншот

Актор рідко дає інтерв'ю і в коментарях багато хто здивувався, як зараз виглядає Петро Красилов. Деякі шанувальники припустили, що, можливо, у артиста проблеми зі здоров'ям і тому він набрав зайву вагу.

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"Його справді важко знати, але так грубо писати про зміну габаритів не варто. Ми ж не знаємо реальної причини, чому це сталося. Нехай буде у нього здоров'я, нові ролі та багато шанувальників"

"Як не соромно, коментатори! У людини може проблеми зі здоров'ям. Ніхто не гладшає за своїм бажанням"

"Зовсім інший"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, у червні минулого року стало відомо про розлучення Петра Красилова із дружиною.