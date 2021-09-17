Зірка серіалу "Топтун" зізналася, чому зовсім недавно її особисте життя нагадувало пекло

Акторка Катерина Гулякова / Фото: пресслужба

У детективній картині "Топтун" одну з головних ролей зіграла Катерина Гулякова. Українська акторка Катерина Гулякова розповіла, чим їй запам'яталися зйомки в серіалі, а також відверто зізналася, чому у свій час її особисте життя нагадувало пекло.

Катерина, чим вам сподобалася роль Анни Дерези в серіалі "Топтун"?

У першу чергу тим, що вона – не зараза, бо в основному всі мої героїні, яких я граю вже 18 років, рідкісні сволочі. (Усміхнулася.) На відміну від них Дереза – нормальна людина. Мені імпонує те, що вона легка і гостра на язик, всіх підколює і тим самим розряджає атмосферу.

Чому ви приділяєте більше часу, коли читаєте сценарій?

Дуже важливо звертати увагу не тільки на свою лінію в сценарії, а вичитувати всю серію. Наприклад, я кайфую від того, що повністю занурююся в історію серіалу. Мені дуже подобається, що наші персонажі діють як згуртована команда, яка бореться зі злом, і всередині оперативного відділу немає підлих людей.

Катерина Гулякова / Фото: прес-служба

Багато хто за карантин набрав вагу. Як вам вдалося залишитися в прекрасній формі?

По-перше, дякую батькам і Господу Богу. У мене хороші гени. По-друге, я ніколи не захоплювалася ніяким фастфудом. Мені не хочеться пити солодкі газовані напої. У мене немає цієї звички.

По-друге, важливі спорт і практики. Наприклад, йога дає більше, чим тільки лише спалювання жирів. А біг допомагає впоратися з набряком.

По-третє, потрібно обов'язково відвідувати косметолога. Ніяких пластичних операцій і ін'єкцій ботоксу я не робила.

Катерина Гулякова на зйомках серіалу "Топтун" / Фото: прес-служба

Підкажіть рецепт простої, але смачної страви.

Я із задоволенням готую вранці "ПП Вівсяний млинець" (ПП – правильне харчування; прим. ред.). Насправді це приголомшлива страва! Усі мої знайомі вже на неї підсіли. Вона готується 3 хвилини. Потрібно взяти 3-4 столових ложки вівсянки. Додати 3 столових ложки води та 1 яйце. Добре перемішати. Вилити отриману суміш на суху розігріту сковороду. Перевернути млинець через 30 сек. Можна покласти зверху шматочки сиру, накрити кришкою і вимкнути. До звичайного сиру я люблю додавати шматочки брі.

Цей рецепт мені дала подруга, яка вирішила у 28 років стати "Міс фітнес-бікіні". У цьому році вона виграла в конкурсі "Міс фітнес-бікіні Києва" і нещодавно зайняла друге місце в конкурсі "Міс фітнес-бікіні світу".

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Акторка Катерина Гулякова і Морда / Фото: прес-служба

В одному зі своїх ефірів в інстаграмі ви сказали, що раніше не любили пробіжки, а тепер не уявляєте своє життя без них. Чи вдається зараз бігати?

Це було як раз вчора! Сьогодні прийшла на зйомки, а мій колега Сергій Комаровський каже: "Ти вчора бігала. Я бачив твої сторіз ".

Раніше я дійсно вважала, що ніколи не зможу здійснювати пробіжки. У мене було кілька спроб: і в школі, і пізніше. Я знала, що вони корисні для хребта, і все ж мені здавалося, що це дуже складно і виснажливо. У якісь моменти я просто видихалася. Але так вийшло, що в моєму житті з'явилася одна людина, яка навчила мене правильно бігати.

Чому саме це фізичне навантаження?

Будучи Овном, я роблю якісь речі на зло системі. (Усміхнулася.) Я борець за справедливість і якщо вважаю якісь обмеження несправедливими, то рву на собі сорочку і йду проти правил. Торік під час карантину повідомили, що в парках категорично не можна бігати, там спеціально ходять поліцейські та штрафують тих, хто не послухався.

"Ах так! Добре, тоді я завтра побіжу", – вирішила я, потім вивчила законодавство, щоб відповісти на питання, якщо мене зупинить поліція.

Природно, це рішення було прийнято не тільки на зло системі. Я бігла від самої себе. Після розлучення мені довелося чотири роки жити в одній квартирі з колишнім чоловіком. Я не могла роз'їхатися, і це було пекло, яке нікому не побажаю пройти. Завдяки пробіжкам мені вдавалося побути наодинці з собою. До того ж я стала отримувати кайф від такого фізичного навантаження, почала помічати, як змінюється моє тіло і як багато сил у мене з'являється.

Кадр зі знімального майданчика серіалу "Топтун" / Фото: прес-служба

Біг допоміг розібратися з особистими питаннями?

Я не знаю, чи проводили таке дослідження, але мені здається, що всі успішні люди бігають. І любов до пробіжок з'являється не тільки через ендорфіни, адже вони виробляються від будь-якого фізичного навантаження. Річ у тому, що коли регулярно здійснюєш пробіжку, то пробуджуються якісь внутрішні процеси та з'являється відчуття, що ти можеш зробити все в цьому світі.

У результаті я вийшла з якогось ступору і повністю зайнялася собою. Я так кайфувала від пробіжок, що забула про те, що відбувалося навколо. А навколо все стало вибудовуватися: почалися зйомки, з'явилися можливості та нові зустрічі.

Авторка: Вероніка Кирилюк

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