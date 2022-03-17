Зірка Термінатора Роберт Патрік показав, як російський танк знищують у Маріуполі

Роберт Патрік показав підписникам війну в Україні / Фото: YouTube

Американський актор Роберт Патрік репостнув у сторіс відео Азова, на якому видно, як військові розбивають танк окупантів у центрі Маріуполя.

Нагадаємо, місто перебуває у критичній ситуації, ворог щодня скидає на мирне населення авіабомби.

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Скріншот: instagram.com/stories/ripfighter

А ось і те саме відео, якщо ви ще його не дивилися:

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Нагадаємо, що Роберт Патрік у 2018 році приїжджав до України – він знімався в історичній стрічці режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут". Патрік виконав головну роль.

.Актор розповідав, що йому дуже подобаються Карпати та українська їжа, публікував світлину із Синевиру.

Нещодавно Арнольд Шварценеггер записав 9-хвилинне відео, в якому озвучив усі жахіття, які зараз творяться в Україні з вини росіян і попросив їх закінчити це божевілля.

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