Зірка "Володаря перснів" Орландо Блум у Молдові допомагає українським біженцям

Орландо Блум поділився душевними кадрами / Фото: instagram.com/orlandobloom

Сьогодні рівно місяць з моменту, коли Україна мужньо протистоїть путінській ненависті, відбиваючи атаки російських окупантів. Весь світ згуртувався, щоб закінчити це військовий беззаконня. Багато хто допомагає Україні матеріально, інформаційно та по-людськи своєю підтримкою. Знаменитий голлівудський актор Орландо Блум – один з них.

Зірка "Піратів Карибського моря" та "Володаря перснів" продовжує підтримувати українців і закликає інших робити те саме.

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На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував кадри з українськими дітками. Актор, який є послом доброї волі, у рамках програми UNICEF знаходиться у Молдові. Там він особисто допомагає українським сім'ям, яким довелося покинути будинки через напад Росії на Україну.

Орландо Блум з дітками з України / Фото: instagram.com/orlandobloom

З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF, зустрічаюся із сім'ями, які були змушені кинути все у пошуках безпеки,

- написав актор у соцмережі.

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Актор робить усе, аби допомогти Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

Також Орландо Блум закликав інших не бути байдужими та робити свій внесок у допомогу українським дітям, адже вони першими страждають від кривавого узурпатора Путіна.

Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете надати.

Зазначимо, це не вперше, коли Орландо Блум заступається за Україну. Так, у 2016 році він зустрічався з українськими дітьми на Донбасі, а також був у Харкові та Києві.

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Щодо Молдови, вона прийняла вже понад 400 тисяч українських біженців.

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