Зірку серіалу "День народження Буржуя" Валерія Ніколаєва госпіталізували до психіатричної клініки

У Валерія Ніколаєва діагностували біполярний розлад / Фото: скриншот

Валерій Ніколаєв опинився у центрі скандалу. Нещодавно російського актора затримали за керування автомобілем без прав і в стані алкогольного сп'яніння. Як повідомляє kp.ru, у Валерія Ніколаєва у камері стався конфлікт із 27-річним громадянином Таджикистану.

Після вечері молодик облив Ніколаєва окропом. Актор заявив, що отримав опіки обличчя, грудей та рук. Усього було уражено близько 40% поверхні тіла. Після сварки актора перевели до іншої камери, де в нього знову виник конфлікт з іншими затриманими.

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Валерій Ніколаєв потрапив у новий скандал / Фото: скриншот

При цьому Telegram-канал 112 повідомляє, що актора госпіталізували до психіатричної клініки – у нього діагностували біполярний розлад. Також наголошується, що медики ушкоджень на тілі Ніколаєва не виявили.

До речі, Валерій Ніколаєв не вперше опиняється у центрі скандалу. Кілька років тому російський актор був учасником ДТП, в якому збив жінку і ховався від поліції.