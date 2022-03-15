Зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям і їхні великі серця

Актори із "Кріпосної" подякували полякам / Фото: скріншот

Росіяни так багато років хизувалися і називали українців "братським народом" (від цього словосполучення тепер уже всіх нудить), але пішли війною на Україну та її мирних жителів. У цій ситуації, у найтемніші часи в сучасній історії України, маски спадають з облич і стає зрозуміло, хто насправді друг, а хто – ворог.

Наші сусіди з Польщі перші відгукнулися на заклик про допомогу і тепер надають максимальну підтримку нашій державі та українському народу в цілому.

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Щоб хоч якось віддячити полякам, зірки серіалу "Кріпосна" записали відео польською мовою, дякуючи цьому по-справжньому дружньому народові за неоціненну допомогу.

Олеся Жураковська у серіалі "Кріпосна"

Рекомендуємо до перегляду!

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До речі, зазначимо, що ні перша, ні друга актриса, які грали кріпосну Катерину, не підтримали Україну і жодного слова не сказали про вторгнення Росії, хоча саме у нас вони здобули шалену славу та популярність.

Катерина Ковальчук та Соня Прісс

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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