10 дівчат останнього Джеймса Бонда. Хто найкраща? (Голосування)

Всіх актрис, які зіграли подруг, напарниць і коханих знаменитого агента 007 миттєво знаходила світова слава. А за всі п'ять фільмів, в яких зіграв Деніел Крейг, у його персонажа була не одна дівчина

Усі дівчата останнього Джеймса Бонда / Фото: Pinterest, themoviedb.org

30 вересня відбулася прем'єра 25-го фільму про Джеймса Бонда, який ознаменував останній вихід Деніела Крейга в цій ролі. Актор грав цього персонажа протягом 15 років – вийшло загалом п'ять фільмів. Агент 007 за цей час сильно змінився: від спокусника красунь і лиходійок до вже зрілого супершпигуна у відставці.

"Сьогодні" зібрали всіх актрис, які зіграли подружок Джеймса Бонда і з якими у Деніела Крейга "виникала хімія" на екрані. (Скрольте вниз сторінки, щоб проголосувати за фаворитку. )

Єва Грін (Веспер Лінд у "Казино "Рояль")

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Єва Грін в ролі дівчини Джеймса Бонда / Фото: Pinterest

Єва Грін – можна сказати, перша дівчина Джеймса Бонда, оскільки з'являється в екранізації першого роману Яна Флемінга "Казино "Рояль". Фільм також став дебютом для Деніела Крейга в ролі агента 007. Єва Грін зіграла Веспер Лінд – представницю королівського казначейства, від якої залежить, чи зможе Бонд брати участь у турнірі в казино.

Катеріна Муріно (Соланж у "Казино "Рояль")

Катеріна Муріно в "Казино "Рояль" / Фото: Pinterest

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Італійська актриса Катеріна Муріно, яка свого часу перемогла на конкурсі "Міс Італія", завдяки ролі Соланж (дружина терориста Димитріоса) здобула світову славу. А оскільки у Бонда за один фільм може бути кілька дівчат, то він не зміг встояти перед такою красунею.

Ольга Куриленко (Каміла Монтес у "Кванті милосердя")

Ольга Куриленко в ролі дівчини Джеймса Бонда / Фото: Pinterest

У сиквелі "Казино "Рояль" Джеймс Бонд протистоїть члену організації "Квант", який планує влаштувати переворот у Болівії. Запобігти цьому, а також помститися за смерть Веспер Лінд Джеймсу Бонду допомагає колишня агентка військової розвідки Болівії Камілла Монтес. Її втілила на екрані знаменита актриса родом з України Ольга Куриленко.

Джемма Артертон (Стробері Філдс у "Кванті милосердя")

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Деніел Крейг і Джемма Артертон / Фото: themoviedb.org

Британка Джемма Артертон стала ще однією напарницею Бонда в "Кванті милосердя". Її героїня, агентка МІ-6 Стробері Філдс, також піддається чарам Джеймса Бонда і проводить з ним ніч. Через роки після виходу фільму Джемма Артертон зізналася Daily Mail, що ця роль була для неї дуже простою.

Стробері була кумедна і мила. І не більше, – сказала актриса про свою героїню.

Наомі Гарріс (Ів Маніпенні в "007: Координати: "Скайфолл", "007: Спектр")

Наомі Гарріс у ролі Ів Маніпенні / Фото: Pinterest

Наомі Гарріс складно назвати дівчиною Бонда, вона швидше його соратниця. Крім того, на відміну від "дівчат агента 007", її героїня Ів Маніпенні – секретарка глави МІ-6 – з'являється майже у всіх фільмах бондіани. Актриса Наомі Гарріс, коментуючи свою роль, відзначала, що вона не просто бореться поруч із Джеймсом Бондом – вона сама як Бонд у спідниці. Її персонаж з'являється і в останньому фільмі з Деніелом Крейгом – "007: Не час помирати".

Береніс Марло (Северин у "007: Координати: "Скайфолл")

Береніс Марло в ролі дівчини Бонда / Фото: themoviedb.org

А ось по праву дівчиною Бонда у фільмі "007: Координати "Скайфолл" може зватися Северин, яку зіграла французька актриса Береніс Марло. Северин колись була в сексуальному рабстві, а в фільмі вона співпрацює з Бондом, щоб зупинити свого боса Рауля Сільву.

Персонаж Северин критикували, оскільки у фільмі Джеймс Бонд досить холодно реагує на її смерть після того, як спокушає її.

Леа Сейду (Мадлен Суонн у "007: Спектр", "007: Не час помирати")

Деніел Крейг і Леа Сейду у фільмі "007: Спектр" / Фото: themoviedb.org

Леа Сейду зіграла Мадлен Суонн – останню на цей момент дівчину Джеймса Бонда у фільмах з Деніелом Крейгом. Мадлен вперше з'являється у фільмі "007 Спектр" і грає дочку члена організації "Квант", з якою Бонд бився кілька років тому. У фільмі "007: Не час помирати" Мадлен, як і раніше, є коханою Бонда і в зав'язці сюжету насолоджується з ним відпочинком на Ямайці.

Моніка Беллуччі (Люсія Скіарра в "007: Спектр")

Моніка Беллуччі в ролі Люсії Скіарри / Фото: Pinterest

Знаменита італійська актриса Моніка Беллуччі зіграла досить зрілу героїню – вдову небезпечного терориста Марка Скіарри. Люсія Скіарра знайомиться на його похороні з Джеймсом Бондом, який рятує їй життя.

Стефані Сігман (Естрелла в "007: Спектр")

Стефані Сігман у ролі дівчини Бонда / Фото: Pinterest

За сюжетом, у стрічці "007: Спектр" Джеймс Бонд опиняється в Мехіко, де з'являється на святкуванні Дня мертвих у супроводі Естрелли. Цю героїню на екрані втілила яскрава мексиканська актриса Стефані Сігман.

Ана де Армас (Палома в "007: Не час помирати")

Ана де Армас у фільмі "007: Не час помирати" / Фото: themoviedb.org

Джеймс Бонд в останньому на сьогодні фільмі опиняється на Кубі і стикається з резиденткою ЦРУ Паломою. її зіграла Ана де Армас, яка постає в такому образі, що перед нею не може встояти жоден чоловік. Тільки от якщо колишній Бонд спокусив би красуню, агент 007, що подорослішав, у виконанні Деніела Крейга зберігає вірність своїй Мадлен Суонн. Тому персонаж Ани де Армас хоч і спокусливий, але називатися дівчиною Бонда вона не може.

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