18-річний олігарх з Лілією Ребрик повертається на екрани

В улюбленій глядачами комедії Лілія Ребрик зіграла роль дружини олігарха, життя якого кардинально змінюється в один момент

Кадр з фільму «18-річний олігарх» / Фото: прес-служба

Захоплива комедійна мелодрама "18-річний олігарх", в якій головні ролі зіграли Лілія Ребрик, Іван Оганесян та Ірина Гришак, повертається на екрани! Серіал від студії "Квартал 95" можна подивитися вже сьогодні ввечері на телеканалі "Україна" о 17:00.

За сюжетом, успішний олігарх Едик веде розгульний спосіб життя, не поважає і не цінує інших. Одного дня його життя руйнується – він дізнається про зраду дружини та серйозні проблеми зі здоров'ям. Намагаючись покарати невірну дружину, Едик вирішує передати компанію і все майно своїй позашлюбній 18-річній доньці Лесі, яка живе в глухому селі. Та знайти з нею спільну мову виявиться зовсім непросто – чоловік покинув її маму багато років тому, а саму дівчину ніколи раніше не бачив.

Кадр зі зйомок фільму "18-річний олігарх" / Фото: прес-служба

Для зйомок Ірині Гришак довелося навчитися водити машину. Саме на фільмуванні "18-річного олігарха" молода акторка вперше сіла за кермо – і одразу великого вантажного авто.

Ірина Гришак / Фото: прес-служба

У деяких епізодичних ролях цього серіалу глядачі побачать і акторів студії "Квартал 95", причому в дуже незвичайних для себе амплуа.

Також ролі в серіалі виконали Катерина Гулякова, Дмитро Саранськов, Олександр Ганноченко, Андрій Альохін, Юрій Крапов, Міка Фаталов.

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