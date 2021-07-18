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18-річний олігарх з Лілією Ребрик повертається на екрани

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 липня, 14:23
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В улюбленій глядачами комедії Лілія Ребрик зіграла роль дружини олігарха, життя якого кардинально змінюється в один момент
Кадр з фільму «18-річний олігарх»
Кадр з фільму «18-річний олігарх» / Фото: прес-служба

Захоплива комедійна мелодрама "18-річний олігарх", в якій головні ролі зіграли Лілія Ребрик, Іван Оганесян та Ірина Гришак, повертається на екрани! Серіал від студії "Квартал 95" можна подивитися вже сьогодні ввечері на телеканалі "Україна" о 17:00.

За сюжетом, успішний олігарх Едик веде розгульний спосіб життя, не поважає і не цінує інших. Одного дня його життя руйнується – він дізнається про зраду дружини та серйозні проблеми зі здоров'ям. Намагаючись покарати невірну дружину, Едик вирішує передати компанію і все майно своїй позашлюбній 18-річній доньці Лесі, яка живе в глухому селі. Та знайти з нею спільну мову виявиться зовсім непросто – чоловік покинув її маму багато років тому, а саму дівчину ніколи раніше не бачив.

Кадр зі зйомок фільму
Кадр зі зйомок фільму "18-річний олігарх" / Фото: прес-служба

Для зйомок Ірині Гришак довелося навчитися водити машину. Саме на фільмуванні "18-річного олігарха" молода акторка вперше сіла за кермо – і одразу великого вантажного авто.

Ірина Гришак
Ірина Гришак / Фото: прес-служба

У деяких епізодичних ролях цього серіалу глядачі побачать і акторів студії "Квартал 95", причому в дуже незвичайних для себе амплуа.

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Також ролі в серіалі виконали Катерина Гулякова, Дмитро Саранськов, Олександр Ганноченко, Андрій Альохін, Юрій Крапов, Міка Фаталов.

Дивіться тизер нового серіалу "Люся інтерн", який скоро покажуть на телеканалі "Україна":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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