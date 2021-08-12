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4 топ-серіали, 2 яскраві шоу й не тільки – яким буде новий сезон телеканалу "України"

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 серпня, 17:16
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Прем'єри нового сезону на телеканалі Україна стартують вже в кінці серпня. Це масштабні шоу з неймовірними спецефектами, нові серіали і несподівані трансформації вже відомих і улюблених проєктів.
Телеканал "Україна" презентував новий телевізійний сезон
Телеканал "Україна" презентував новий телевізійний сезон / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Перша гучна прем'єра – вже через 10 днів. 21 серпня стартує народне вокальне шоу "Співають всі". Осінь для телеглядачів обіцяє бути яскравою.

Народне вокальне шоу "Співають всі"

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Вперше в історії українського телебачення таланти учасників оцінюватимуть сотні експертів. Причому, це ті, хто вже став зіркою шоу-бізнесу.

Судді шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна"
Судді шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий телеканалу "Україна" Володимир Остапчук коментує прем'єру шоу так:

Складність цього проєкту – міжнародний формат. Це офіційна адаптація на телеканалі "Україна" – 100 людей в одному місці.

Новий сезон шоу "Маска"

Телеканал "Україна" продовжить показ мегапопулярного шоу "Маска", яке минулого сезону збирало мільйони глядачів біля екрану.

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Поки процес знімань тримають в секреті, але одну з масок майбутнього сезону вже представили.

Одна з нових масок другого сезону шоу
Одна з нових масок другого сезону шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштабний концерт до Дня Незалежності

24 серпня телеканал "Україна" обов'язково буде вітати країну з 30-м днем народження. Це буде масштабний концерт.

Найпопулярніші хіти і неймовірні спецефекти варто чекати протягом декількох годин святкового ефіру.

Go_A виступлять на концерті до 30-річчя незалежності України
Go_A виступлять на концерті до 30-річчя незалежності України / Фото: instagram.com/go_a_band

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Директор телеканалу "Україна" Вікторія Когород коментує це так:

Вже 4 рік поспіль ми традиційно знімаємо яскраві концерти всіх українських каналів і кожен концерт подвійно яскравіше – багато зірок і кожен раз вони виступають зі своїми хітами.

Прем'єри відразу 4 серіалів

Сюрпризи чекають і кіноманів. Це мегапрем'єри серіалів:

  • "Люся Інтерн" з неперевершеною Риммою Зюбіною
  • "Топтун" з Михайлом Кукуюком
  • "Дитячий охоронець"
  • "Водна поліція".

Оновлений формат програми "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"

На тлі масштабних розважальних подій телеканал не забуває і про суспільно важливі програми. "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" виходитимуть в оновленому форматі.

З надсучасної і супертехнологічної студії похвалитися якою не може жодна підсумкова програма українського телебачення.

"Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" виходитимуть в оновленому форматі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Сам ведущий говорить про це так:

Це не просто нова студія – ми будемо показувати найважливіші історії, де ми будемо аналізувати найпотужніші події і все це ми будемо відображати яскравою картинкою, щоб у глядача дух захоплювало.

І це лише частина прем'єр і подарунків, які чекають на глядачів телеканалу "Україна" в наступному телевізійному сезоні.

Дивіться репортаж з презентації проєктів телеканалу "Україна":

Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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