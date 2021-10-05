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5 українських акторів, які могли б зіграти Джеймса Бонда (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 15:24
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З моменту виходу першої екранізації роману Яна Флемінга в Джеймса Бонда перевтілювалися шість акторів. Агент 007 став справжньою іконою поп-культури 20 і 21 століть
Українські актори, які могли б зіграти Джеймса Бонда
Українські актори, які могли б зіграти Джеймса Бонда / Фото: instagram.com/seitablaiev, instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/peacekunow

Напередодні вийшов 25-й фільм бондіани "0007: Не час помирати", який став останнім для Деніела Крейга в цій ролі. Тепер глядачів чекає нова глава про Бонда і, відповідно, новий актор (а може й акторка), який привнесе в образ цього персонажа щось нове.

Ми подумали, якби фільми про Джеймса Бонда знімали в Україні, то, попри молодий вік нашого кінематографа, у нас би точно знайшлися обличчя, які виглядали переконливо в амплуа легендарного знаменитого шпигуна з ліцензією на вбивство.

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Оскільки 5 жовтня офіційний день Джеймса Бонда, то "Сьогодні" спробували уявити, як би міг виглядати український агент 007.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

31-річний Тарас Цимбалюк, секс-символ українського екрана, який завоював любов глядачів своїми ролями в популярних українських серіалах, безумовно був би головним претендентом на роль українського Джеймса Бонда. Тим більше, що актор має як харизму, так і відмінну фізичну форму, що теж важливо, адже агент 007 любить ефектно знімати сорочку на екрані.

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Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв / Фото: instagram.com/seitablaiev

Знаменитий український і кримськотатарський режисер Ахтем Сеітаблаєв показав себе і як чудовий кіноактор. Володар магнетичної зовнішності, Ахтем зіграв в десятках серіалів і фільмів, включаючи власні стрічки, в яких він виступав режисером. При цьому, персонажі актора завжди непрості й глибокі. На Бонда з таким типажем українці б точно захотіли подивитися.

Олександр Піскунов

Олександр Піскунов
Олександр Піскунов / Фото: instagram.com/peacekunow

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29-річного актора Олександра Піскунова глядачі вже не раз бачили на великих кіноекранах. Він з'явився в словацько-українському фільмі "Межа", бойовику Ахтема Сейтаблаєва "Кіборги", американському фільмі "Смерть Сталіна"," Крути 1918 "і багатьох інших проєктах. І навіть якщо він виглядає ще занадто молодо для ролі 35-річного Бонда, можливо, він би омолодив цього персонажа.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук
Богдан Юсипчук / Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Зірка українських телепроєктів, актор кіно і театру Богдан Юсипчук вміє привертати до себе увагу глядача. Актор не раз знімався в екшен сценах і може похвалитися крутою фізичною підготовкою. Не забудемо і перемогу Юсипчука на конкурсі Mister Sea World-2018, де він отримав титул найкрасивішого чоловіка світу. Як ми всі пам'ятаємо, Джеймс Бонд – той ще спокусник жіночих сердець.

Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко
Андрій Ісаєнко / Фото: instagram.com/isaenko_andrii

Один з найяскравіших акторів українського кінематографа, 35-річний Андрій Ісаєнко став відомим широкій аудиторії з 2017 року, коли з'явився у фільмі "Кіборги" в ролі "Суботи". У кожному новому проєкті актор перевтілюється так, що його й не одразу впізнаєш. Наприклад, в цьому році з його участю виходить новий фільм "Я працюю на цвинтарі". Варто відзначити також роль в серіалі "Козаки. Абсолютно брехлива історія", і, звичайно ж, "Захара Беркута", де Андрія точно непросто впізнати.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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