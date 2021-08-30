8 нових фільмів, на які варто піти в кіно у вересні

Із завершенням літа наблизився новий сезон кінопрем'єр, і він виглядає насиченим з найперших чисел вересня

Кінопрем'єри вересня 2021 року / Фото: Скріншот з YouTube, arthousetraffic.com, Marvel Studios, volga.ua

Перший місяць осені принесе не тільки порцію нових серіалів, а й чимало кіноновинок на великі екрани. Починаючи від нового фільму Marvel, отросюжетного трилера з Метом Деймоном і закінчуючи, одним з найбільш очікуваних екшенів року – 25-м фільмом про агента 007.

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З якими фільмами кіноманам варто познайомитися в цьому місяці – дивіться у нашому огляді.

"Шан-Чі та легенда десяти кілець" (2 вересня)

Пригодницький бойовик від Marvel Studios з Сіму Лью у головній ролі розповідає про майстра кунг-фу Шан-Чі, якому доведеться знову зіткнутися зі своїм минулим і влитися у містичну організацію під назвою "Десять кілець". Сюжет розгортається після подій, показаних у фільмі "Месники: Фінал".

У фільмі також зіграли: Тоні Люн ("Герой", "Великий майстер"), Аквафін ( "Шалено багаті азіати"), Мішель Єо ("Тигр, що крадеться, дракон").

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Режисер – Дестін Креттон ("Просто помилувати").

"Аннетт" (9 вересня)

На великі екрани в Україні виходить і одна з головних фестивальних картин цього року – мюзикл Лео Каракса "Аннетт". За цю роботу режисер отримав нагороду Каннського кінофестивалю як "Найкращий режисер", а головні ролі незрівнянно виконали Адам Драйвер і Маріон Котіяр. Творцями саундтрека і співавторами сценарію виступили брати Рон і Рассел Мейл – група Sparks – знаменитий дует, який вплинув на ціле покоління музикантів, таких як Depeche Mode, New Order, Morrissey, і досі зберігає славу новаторського.

За сюжетом, головний герой, Генрі – провокаційний стендап-комік. Енн – всесвітньо відома оперна співачка. У світлі прожекторів вони здаються міцною і гламурної парою. Їхнє життя перевертає народження першої дитини – дівчинки Аннетт з незвичайним даром.

Більш детально про фільм ми писали тут.

"Стілвотер" (9 вересня)

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Оскароносний актор Метт Деймон ("Розумник Вілл Хантінг", "Марсіанин", "Врятувати рядового Раяна") у головній ролі в гостросюжетному трилері!

За сюжетом, батько вирушає в поїздку з Оклахоми до Марселю, щоб допомогти своїй доньці, яку звинуватили у вбивстві. Чоловікові доведеться зіткнутися не тільки з мовним бар'єром, а й правовою системою іншої країни. Тим не менш, він є останньою надією на порятунок для своєї доньки.

Режисером і сценаристом фільму виступив Том МакКарті – автор картини "У центрі уваги", серіалу "13 причин чому".

"Втілення зла" (9 вересня)

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Майбутній горрор "Втілення зла" – новинка від гуру фільмів жахів режисера Джеймса Вана. Він також відомий за фільмами "Форсаж 7", "Пила: Гра на виживання" і "Аквамен".

За сюжетом, героїню на ім'я Медісон паралізує, коли вона бачить жахливі страшні вбивства. Як незабаром виявляється, її видіння – зовсім не сни, а жахлива реальність.

У головних ролях знялися Аннабель Волліс ("Аннабель", "Мумія"), Джейк Абель, Медді Хессон, Джордж Янг та інші.

"Навколо світу за 80 днів" (9 вересня)

Новий анімаційний фільм від автора франшизи "Льодовиковий період" Гаррі Сваллоу – чудовий варіант для сімейного походу в кіно.

Сюжет розповідає про юну мавпочку Паспарту. Він завжди мріяв про пригоди і одного разу йому трапляється така можливість, коли він зустрічає авантюриста-жабу Філіаса Фрога. Саме він втягує Паспарту в аферу, за умовами якої потрібно здійснити кругосвітню подорож всього лише за 80 днів.

"Гунда" (16 вересня)

Новий фільм знаменитого документаліста Віктора Косаковського в захоплюючій манері розповідає про життя тварин на фермі. Чорно-біла кінострічка, в якій немає жодного слова, музики і навіть людини в кадрі, була представлена на Одеському кінофестивалі, а раніше – на Берлінському МКФ.

Виконавчим продюсером фільму став Гоакін Фенікс, відомий не тільки як актор ("Джокер", "Переступити межу"), але і як зоозахисник.

"Холодний розрахунок" (23 вересня)

Автор сценарію і режисер – номінант на "Оскар" Пол Шредер, який писав сценарії до легендарних фільмів оскароносного режисера Мартіна Скорсезе "Таксист" і "Скажений бик". Сам Мартін Скорсезе виступив продюсером цього фільму. Головну роль у фільмі виконав Оскар Айзек ("Дюна", трилогія "Зоряні війни", "З Машини"), який зіграв Вільяма – колишнього військового з темним минулим, який став справжнім майстром серед професійних гравців у покер.

За сюжетом, колишній військовий Вільям Телль з темним минулим стає гуру карткових ігор. До нього звертається з пропозицією давній приятель Сірк, який хоче помститися їхнього спільного знайомого. Сам того не бажаючи Вільям втягується в небезпечну гру.

"Холодний розрахунок" увійшов в офіційну конкурсну програму 78-го міжнародного кінофестивалю у Венеції, який розпочнеться 1 вересня.

"007: Не час помирати"(30 вересня)

Довгоочікуваний, 25-й за ліком фільм про спецагента МІ-6, а також останній фільм для Деніела Крейга в цій ролі, нарешті виходить на великі екрани.

За сюжетом, сер Джеймс Бонд вирішив відійти від справ і відпочити від шаленого ритму життя на Ямайці. Однак там його знаходить агент ЦРУ Фелікс Лайтер, який просить допомогти розшукати зниклого вченого. Бонд не планував братися за нові справи, але не може відмовити старому знайомому.

Режисером виступив Кері Фукунага, який багатьом глядачам знаком за серіалом "Справжній детектив", фільму "Джейн Ейр" і "Без імені".

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