9 нових фільмів, які ми будемо дивитися в жовтні (коротко про сюжет + трейлери)

Не встигло закінчитися літо, аж ось уже і середина осені. На щастя, у ці холодні й похмурі дні кіноманам нудьгувати не доведеться

Кінопрем'єри жовтня 2021 / Фото: Universal Pictures, Скріншот з YouTube

У жовтні на великі екрани в Україні вийде чимало чудових фільмів, заради яких варто вибратися в кіно з друзями, родиною чи просто самому. Наприклад, відбудеться прем'єра нової української комедії від DZIDZIO, вийде пародійний бойовик на Джеймса Бонда, новий шедевр Веса Андерсона, історична драма з Меттом Деймоном і Беном Аффлеком і багато іншого. Що дивитися в кінотеатрах у жовтні – розповідаємо і показуємо.

"Агент 117: З Африки з любов'ю"

Дата прем'єри: 7 жовтня

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Новий фільм режисера Ніколя Бедоса ("Кохання живе три роки", "Кафе бажань") покаже продовження пригод знаменитого шпигуна – агента 117. Подібно до Джеймса Бонда, він не менш круто управляється з нездійсненними й небезпечними завданнями. За сюжетом, який розгортається в 1981 році, агент 117 потрапляє в Африку. Але для виконання місії харизматичному, але вже підтоптаному агентові доводиться працювати з молодим напарником-початківцем – агентом 10001.

"Щось не так з Роном"

Дата прем'єри: 14 жовтня

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Головний герой, незграбний школяр Барні, знаходить найкращого друга – робота Рона, але виявляє його несправність. Поки всі інші діти насолоджуються розвагами зі своїми роботами, Барні доводиться вирушити в неймовірну подорож, в якій йому належить дізнатися, що таке справжня дружба.

Один з режисерів фільму – Алессандро Карлоні – раніше зняв мультфільм "Панда Кунг-Фу 3".

"Хелловін убиває"

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Дата прем'єри: 21 жовтня

Продовження популярної франшизи 80-х – хорорів "Хелловін" від режисера Девіда Гордона Гріна. У 2018 році він зняв перший фільм – перезапуск серії, а "Хелловін вбиває" став його продовженням.

Сюжет триває з того моменту, на якому і була завершена попередня частина. Героїня Лорі Строуд з донькою Карен і онукою Еллісон думали, що розправилися з маніяком Майклом Меєрсом, який переслідував їх. Після підпалу будинку жінки виявляють, що Майкл все ще живий, і тепер їм знову доведеться боротися за життя.

У ролі Лорі Строуд знову з'явиться унікальна Джеймі Лі Кертіс.

"Родина Адамсів: Гарячий тур"

Дата прем'єри: 21 жовтня

У 2019 році у глядачів знову з'явився інтерес до знаменитих персонажів – родини Адамсів, яка вперше з'явилася на екранах у середині 60-х.

Тепер виходить і друга частина мультфільму, в якій моторошні герої вирушать у незабутню відпустку. Гомес, Мортіша, Пагзлі, Венсдей і Фестер сідають у катафалк і виїжджають із рідного містечка назустріч страшним пригодам. Творці обіцяють, що ця поїздка згуртує родину Адамсів буквально намертво.

"Де гроші"

Дата прем'єри: 21 жовтня

За сюжетом піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на звільнення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої господині таємничого будинку-квесту. Герой ще не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки його. Всі в цьому будинку їх шукають.

У фільмі глядачі впізнають багатьох українських зірок: крім Михайла Хоми (DZIDZIO), у картині зіграли Ада Роговцева (господиня будинку), Анна Буткевич (авантюристка Рита), а також Сергій Либа, Володимир Остапчук, Наталя Холоденко, Ахтем Сеітаблаєв та інші.

"Остання дуель"

Дата прем'єри: 21 жовтень

Режисер Рідлі Скотт знову буде вражати глядачів – цього разу історичним трилером зі славнозвісним акторським складом і не менш ефектним сюжетом. У головних ролях: Метт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек і зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер.

За сюжетом, який розгортається у Франції XIV століття, Жан де Карруж звинувачує свого друга Жака Ле Грі в зґвалтуванні своєї дружини, після чого суд наказує обом чоловікам битися на смерть.

"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас івнінг сан"

Дата прем'єри: 28 жовтень

У центрі сюжету – відділення американської газети "Французький вісник" у вигаданому французькому містечку Еннуї-сюр-Блазе ХХ століття. У фільмі поєднано три сюжетні лінії, кожна з яких пов'язана з публікаціями в цій газеті. Історії з номерів газети відбуваються в різний період часу.

Фільм позиціонується як "любовний лист журналістам" і є своєрідною одою стандарту журналістики і спогляданням того, як трансформується ця сфера. Одна з вагомих причин подивитися фільм – це дивовижний зірковий склад акторів: зірка "Дюни" Тімоті Шаламов, Білл Мюррей, Тільда Суїнтон, Сірша Ронан, Френсіс Макдорменд, Леа Сейду, Едрієн Броуді, Едвард Нортон і багато інших.

Більш детальний огляд фільму – читайте тут.

"Минулої ночі у Сохо"

Дата прем'єри: 28 жовтня

Режисер фільму – Едгар Райт, який зняв відомі багатьом "На драйві", "Кінець світу", "Круті фараони". У новому психологічному трилері із зіркою серіалу "Ферзевий гамбіт" Анею Тейлор-Джой у головній ролі нас, мабуть, теж чекає хорор з ноткою комедії.

Елоїза, молода і талановита дизайнерка, відкриває портал у Лондон 1960-х, де перетворюється на свого кумира – співачку Сенді. Містичне переміщення вражає Елоїзу, і вона навіть зустрічає там своє кохання. Однак незабаром подорож у часі обертається страшними наслідками, а образ міста-мрії руйнується.

"Ми – монстри 2"

Дата прем'єри: 28 жовтня

Сімейний пригодницький мультфільм покаже продовження історії родини Вішбоунів, які пережили небезпечні пригоди в образі монстрів. За сюжетом, просто в розпал весільної церемонії Баби-Яги і Ренфілда їх викрадає унікальна дівчинка із суперздібностями. Щоб повернути своїх бабусю і дідуся, члени родини Вішбоунів знову перевтілюються на Франкенштейна, мумію, вампіра і перевертня.

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