Актор Ігор Гнєзділов: Проституцію і бандитизм в Україні переможе якісне кіно

Ігор Гнєзділов у майбутньому детективному серіалі "Зломовчання" перевтілився у міністра МВС. Про свою роль, зйомки, українське кіно і ставлення європейців до українців актор розповів в ексклюзивному інтерв'ю

Ігор Гнєзділов / Фото: пресслужба

Наприкінці цього року на онлайн-платформі OLL.TV вийде детективний серіал "Зломовчання". Він розповість про київську бізнесвумен Ольгу у виконанні Ксенії Мішиної, яка шукає свою зниклу племінницю. Розслідування приводить її в світ секс-індустрії, де діє міжнародна мафія. Лиходії викрадають українських дівчат і продають їх в європейські будинки розпусти.

Одного з найбільш неоднозначних персонажів серіалу зіграв відомий український актор Ігор Гнєзділов. Його фільмографія налічує понад 120 кінопроєктів, в яких йому часто доручали ролі бандитів або поліцейських, а нерідко – і перше і друге одночасно. У "Зломовчанні" Ігор вперше зіграв міністра МВС. "Це найстрункіший міністр внутрішніх справ в історії України", – з посмішкою зазначив актор.

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В ексклюзивному інтерв'ю Гнєзділов розповів, що під час роботи над серіалом йому згадалося, як в 90-х він організовував роботу нічних клубів, що жити нам краще тут, ніж на Заході, що криміналітет – культурніший за деяких депутатів і що один з ефективних способів побороти бандитизм у нас – це показувати якісне кіно.

Київ так часто з'являється в серіалі "Зломовчання", що у нього чи не окрема роль. Як би ви оцінили акторські здібності української столиці? Які жанри їй більше підходять: комедійні, драматичні, детективні…

Київ може зіграти не тільки в фільмі будь-якого жанру, він може перетворитися на багато інших міст Європи. Чим, власне, користуються закордонні продакшени. Трапляється, що дивишся іноземний фільм і розумієш, що окремі його сцени знімалися саме в українській столиці. У київських промзонах, наприклад, люблять знімати перестрілки і погоні.

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Ігор Гнєзділов та Андрій Ісаєнко / Фото: пресслужба

Знімальна група серіалу "Зломовчання" – переважно хорватська. Як вам працювалося з європейськими кінематографістами?

З ними було простіше працювати, ніж з українськими кінематографістами, тому що вони не такі пафосні. Адже наші часто випендрюються на знімальних майданчиках. Прагнуть показати, хто крутіший. У західних знімальних групах всі один з одним вітаються і поводяться на майданчику по-дружньому.

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У них на знімальному майданчику все відбувалося ніби граючи, легко. Не було криків, зірваних графіків і ніяких зайвих понтів, які зазвичай бувають на зйомках чисто українських фільмів.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Чому в західному кіно Україна постійно фігурує як розсадник криміналу і бандитизму?

Тут не тільки про нашу країну. У більшості тих, хто живе в Західній Європі і Америці весь східноєвропейський (і тим більше пострадянський) регіон асоціюється з криміналом. При цьому люди в тих країнах зазвичай не розрізняють країни і національності в наших краях, називаючи всіх узагальнено росіянами.

Кіносюжети про українців в іноземному кіно – це майже завжди історії про криміналітет. Наприклад, Горан Богдан, який зіграв у "Зломовчанні" журналіста, до цього з'явився у відомому серіалі "Фарго". І там він зіграв бандита з України.

Це пропаганда. Вона працює на те, щоб побудувати ієрархію країн у світі, де ми завжди будемо в кінці черги. Щоб в Європі нас так і не почали сприймати рівноправними людьми. Щоб наші заробітчани на Заході не отримували гідних зарплат і офіційного оформлення на роботу.

Якось я знімався у фільмі "Матч", який показав окупований німцями Київ. В ході підготовки до зйомок художники знайшли нацистські плакати, які були розвішені у нашому місті в ті роки. На них були гасла "На роботу в Німеччину!". Тобто сьогоднішні наші заробітчани мало чим відрізняються від тих, які були 75 років тому. І ставлення до них там, на Заході, теж практично не змінилося – воно залишилося таким же споживацьким.

Нам гостро не вистачає фільмів, що показують українців героями, які вміють створювати щось класне, робити серйозні вчинки, здатні на подвиги і перемоги. Зараз же часто навпаки.

У головних ролях "Зломовчання" – Ксенія Мішина та Горан Богдан / Фото: прес-служба

Це споживацьке ставлення до наших дівчат вичерпно показують в "Зломовчанні". Юних українок з цього фільму продають в європейські будинки розпусти. Скажіть, чи може серіал вплинути на те, щоб масштаби сексуального рабства зменшилися?

Серіал може трохи знизити статистику, зменшити кількість дівчат, які потрапляють у сексуальне рабство, але повністю закрити цю проблему, звичайно ж, ні. І головна причина в тому, що багато панянок самі хочуть заробляти гроші саме таким чином.

Чи стикалися ви у реальному житті з дівчатами, які заробляють таким чином?

Наприкінці 90-х, протягом шести років я працював арт-директором у нічних клубах. Я часто бачив дівчат, які самі хотіли отримати роботу танцівниці або масажистки. І я жодного разу не зустрічав дівчину, яку б силою туди затягли. Отже проблема сексуального рабства зникне тільки тоді, коли наші жінки самі відмовляться бути рабинями.

Режисер Далібор Матаніч на зйомках "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Чи можна взагалі вилікувати проблему сексуального рабства в Україні?

Так звичайно. Ви чули, щоб сексуальне рабство було в розвинених арабських країнах або Ізраїлі? Там такого немає. А у нас є. І це питання освіти та виховання наших людей.

А починається освіта з дитячих мультиків та фільмів для підлітків. До нас десятиліттями потрапляє погане кіно. Фільми, які виходять у нас в прайм-тайм, в розвинених країнах вважаються барахлом. Починаючи з 80-х, коли до нас у відеосалони завезли тонни касет з поганими американськими бойовиками. В них показували, що найкращі дівчата – повії, а найкрутіші хлопці – бандити. Люди цього надивилися і стали повторювати цю модель поведінки в житті.

Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

У серіалі "Зломовчання" повії показані правдиво?

Мені категорично не подобається, коли в нашому кіно починають саме грати таких персонажів замість того, щоб просто показати на екрані живих людей. У кіно їх часто зображують розпусними і грубими. Але це вульгарно і банально. Адже в реальності це абсолютно звичайні люди, зустрівши яких на вулиці, не відрізниш від інших. У цьому серіалі повії показані так, як в реальному житті.

Чому дівчата йдуть в проституцію?

По-моєму, це якась бандитська романтика. Часто, погоджуючись стати повією в Європі, дівчата чекають, що дуже швидко зароблять на класну машину, квартиру і коштовності. Але по факту, єдине, на що вистачає – це дорога шуба. І все! Ці мрії про багате красиве життя розбиваються об обман, що нас усіх там чекають хороші заробітки. Ні! Насправді нас там чекають принизлива праця і копійчані доходи.

"Нам тут немає чого їсти. Звичайно, люба, їдь! " – з такими словами багато чоловіків в Україні відправляють своїх дружин на Захід. Всім оточуючим це підноситься як звичайна робота. Але знаючі люди прекрасно розуміють, чим саме там буде займатися ця жінка. Це просто шок! Коли я працював в нічному клубі, однією з стриптизерок у нас працювала вчителька початкових класів, яку на роботу пізно ввечері привозив чоловік на дешевій машині. При цьому багатії просили її після танцю посидіти голою у них на колінах, поки вони їли борщ. І повірте, ця дівчина не виглядала як вульгарна повія. На вигляд – звичайнісінька дівчина. Вдень вона в школі вчила маленьких дітей.

Фото зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ви часто грали в кіно відморозків, корумпованих ментів, людей з кримінального світу. Чим відрізняються наші бандити 1990-х і 2020-х?

Це кардинально різні люди. Сьогоднішні навіть на бандитів не схожі. Вони інтелігентно спілкуються, часто називають себе колекторами або хакерами, у них нерідко є вища освіта або навіть наукові ступені. Вони, на відміну від своїх колег з 90-х, не "покоцані" і обличчя у них не порізані.

Але у бандитів, як 30-річної давності, так і сьогоднішніх є одна дуже важлива спільна риса – вони поводяться пристойніше і культурніше за деяких депутатів, що вирвалися з грязі в князі. Коли я в кінці 90-х працював в клубі, то справжнє беззаконня влаштовували зазвичай саме представники влади. А якщо в клуб приходили люди криміналу, то вечір проходив спокійно.

Ігор Гнєзділов та Андрій Ісаєнко в серіалі "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Які фільми з переглянутих за останній рік, вас вразили?

Мене вразили фільми китайського режисера Фен Сяогана "Молодість" (2017) і "Землетрус" (2010). Це кіно, в якому дуже чітко проговорюються класні ідеї. Це кіно, яке вчить молодь не здаватися, не падати під ударами долі. Також я в захваті від французьких комедій "Любов не за розміром", "Любов з ризиком для життя", "Жмот", які зовсім не схожі на все це дешеве американське барахло, яким нам постійно забивають ефір.

Дуже важливо дивитися кіно з різних країн, розширювати горизонти і не зациклюватися на фільмах з Європи і США.

Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Ви дивитеся фестивальні фільми, відстежуєте шедеври східного кінематографа. При цьому часто знімаєтеся в пересічних українських телесеріалах. Між тим кіно, яке ви любите, і тим, у якому знімаєтеся, лежить ціла прірва.

Так, українське кіно дуже трафаретне. Як не ввімкнеш телевізор – там показують то лікарні, то бандитів. Я просто жахаюсь, що людям в серіалах показують таку шалену кількість бандитизму, а в новинах постійно розжовують якесь горе. І такі теми відбираються навмисне. Логіка продюсерів така: наші люди живуть важко, і щоб їхнє життя не здавалася настільки нестерпним, по ТВ їм показують, що може бути і гірше.

Але це хибна логіка. Все треба робити навпаки! Треба показувати глядачам надію, треба розповідати світлі історії і надихати на прекрасні вчинки і високі досягнення. Саме про таких сильних людей зокрема, розповідає "Зломовчання". Якби подібних серіалів було більше, тоді б наші співгромадяни не прагнули масово виїхати з України. Адже у нас в країні так багато талановитих, здібних і розумних людей. Просто потрібно дати їм хоч трохи можливостей реалізуватися тут і зараз.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

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