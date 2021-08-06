Акторка Ліза Козлова: Я готова знятися у відвертих сценах – для краси, а не аби це було

Красою українських дівчат захоплюється весь світ. Але зворотний бік цих компліментів – шокує. Величезна кількість українок потрапляє в сексуальне рабство

Ліза Козлова і Петро Ніньовський в серіалі "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Про це розповідає серіал "Зломовчання", Який вийде на екрани в кінці 2021 року. Ексклюзивна прем'єра відбудеться на стрімінговій платформі OLL.TV.

Сюжет починається з того, що в успішної київської бізнеследі Ольги (у виконанні головної холостячки країни Ксенії Мішиної) зникає племінниця-підліток. Ольга кидає всі сили на пошуки дівчини і під час особистого розслідування стикається зі схожими зникненнями інших українських дівчат. Слід зниклої племінниці приводить її до Хорватії. Там вона зустрічає однодумців і дізнається, хто насправді стоїть за злочинними схемами з організації секс-індустрії, для якої і викрадають дівчат.

Одну з ключових ролей в серіалі зіграла молода зірка українського кіно Ліза Козлова. Для фільму вона перевтілилася у 15-річну дівчину Юлю, на яку накинули оком вербувальники секс-індустрії.

У кар'єрі Лізи Козлової "Зломовчання" стало першим настільки масштабним міжнародним проєктом. В ексклюзивному інтерв'ю вона розповіла, що цей серіал сподобається багатьом, а от правда, яка в ньому показана – не сподобається нікому. Що південнокорейські зомбі – це вау, а маніяків з соцмереж – відразу в бан. Що гроші – це важливо, але любов – важливіша. Що танцювати для себе в клубі – круто, а водити хоровод на публіку – жесть. Ну і нарешті, що виставляти пікантні знімки в соцмережі – значить провокувати.

Акторка Ліза Козлова на зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Які у вас враження від серіалу "Зломовчання"?

У ньому багато страшної правди.

Ви граєте в ньому дівчину, яку намагаються завербувати в сексуальне рабство. Як це відбувається?

Все починається з того, що вона зустрічає симпатичного хлопця-фотографа. Він робить їй багато компліментів і пропонує провести фотосесію. Але насправді фотосесія – лише привід для вербування. На жаль, подібних історій дуже і дуже багато. Добре, що ми зняли про цю проблему серіал. Сподіваюся, він навчить дівчат бути обережнішими при знайомствах.

На що повелася ваша героїня Юлія?

Юлія – дівчинка з дитбудинку. Вона повелася на гроші, яких у неї немає. Хлопець-фотограф запропонував їй плату за фотосесію. Але незабаром вона закохалася в нього і гроші для неї відійшли на другий план. А сам фотограф скористався романтикою, щоб ще активніше вербувати дівчину.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ця дівчинка Юлія в вашому виконанні когось нагадує?

У чомусь Юлія схожа на героїню Джулії Робертс в "Красуні". Обидві вони намагаються вирватися із секс-бізнесу. Обидві ставлять романтичні почуття та особисте щастя вище за гроші. Плюс у них дуже схожий характер і харизма.

Як ви вживалися в роль дівчинки, яку вербують в сексуальне рабство?

Перед зйомками я переглянула в інтернеті багато відео, в яких дівчата розповідають про те, як їх вербували і як вони намагалися вирватися з цього. Так само я дивилася інтерв'ю з батьками дівчаток, які вже не повернулися додому після подібного. Всі вони розповіли дуже багато трагічних історій. З них я і сформувала свою героїню.

Що далося найважче в роботі над цією роллю?

За сюжетом моя героїня бере участь в народному танці, який ставлять в інтернаті. Вивчити його було дуже складно. Дівчата з ансамблю вчили цю постановку рік, а у мене було всього чотири репетиції, і це було реально важко. Коли танцюєш одна, то все ок. А коли танцюєш в ансамблі, це викликає багато додаткових труднощів. Потрібно рухатися синхронно і ідеально відточувати кожен рух. Я, чесно кажучи, ніколи не займалася танцями, та й взагалі мені не подобається танцювати на публіку. Інша справа, коли танцюєш тільки для себе під музику, яка тобі подобається. Ось це дійсно чудово.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Яка музика у вас зараз завантажена на телефон?

Віктор Цой. Зараз часто слухаю його пісню "Ніч". Не так давно слухала американських рокерів "Doors". Мені дуже подобається лідер цієї групи.

Фронтмен "Doors" – кучерявий стиляга Джим Моррісон і ваш партнер по "Зломовчанню" Петро Ніньовський носять однакові зачіски. Бачу, вас приваблюють хлопці з таким стилем.

Ой... Через Петю я спочатку навіть не могла зосередитися (сміється). Але його чарівність допомагала мені легше увійти в роль. Знаєте, на перший погляд Петя кумедний і легкий. Але коли попрацюєш з ним, то розумієш, наскільки він начитаний і глибокий хлопець. Він справжній перфекціоніст, який повністю викладається на знімальному майданчику. Коли бачиш, як якісно і зосереджено Петя працює – це дуже надихає.

Чи будуть в серіалі відверті сцени з вашою участю?

З моєю – ні. Але там будуть дуже пікантні сцени з хорватськими актрисами.

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Ви готові знятися у відвертих сценах, якщо того потребуватиме сценарій?

Якщо це красиво і доречно, то так. А просто заради забави, аби було – ні.

Ліза Козлова на зйомках серіалу "Зломовчання" (+2021) / Фото: прес-служба

Багато дівчат викладають в соціальних мережах пікантні фото. Але в результаті така невинна розвага може обернутися тим, що знімки потраплять на очі вербувальникам секс-рабинь. Як краще поводитися в соцмережах?

Вважаю, що виставляти в соцмережі можна все. Адже вони і створені для того, щоб ділитися з іншими людьми епізодами з власного життя, виставляти красиві фото, спілкуватися зі знайомими. І в цьому немає нічого поганого. Навпаки – це багато привносить в життя кожного користувача. Але всі повинні розуміти можливі наслідки. Що реально потрібно фільтрувати, так це своє коло спілкування в онлайні. Адже за будь-якою красивою аватаркою може критися зовсім інша людина, яка прийшла до вас у друзі, щоб вас завербувати. Якщо виникає хоч найменша підозра – подібних персонажів потрібно відразу ж відправляти в бан і ігнор.

Кадр з серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

За сюжетом "Зломовчання" дівчат з України вивозять до інших країн. На жаль, таких прикладів в реальності багато. Але ще більше прикладів, коли молоді люди з нашої країни їдуть з власної волі, щоб побудувати кар'єру в інших країнах. Зараз ви вступили до університету в Києві. Чи плануєте розвивати кар'єру саме в своїй країні?

Я хотіла вступати на акторський факультет в іншій країні. Але просто не встигла подати документи. Так що поки що я в Україні. А потім – подивимося.

Чому так багато молоді їде з України?

Можливості. Гроші.

А що може утримати молодих людей?

Не знаю. Я люблю Україну, але кожен сам має повне право обирати, де жити.

Які фільми з переглянутих за останній рік, вас вразили?

Я обожнюю південнокорейське кіно. Там знімають просто приголомшливі картини. Останній їх шедевр, який мене вразив – фільм жахів "Дверний замок". Це найстрашніший фільм, який я коли-небудь дивилася. У Південній Кореї неймовірно сильна акторська школа і просто захмарний рівень кіноіндустрії. Ще мене просто порвали обидві частини зомбі-бойовика "Потяг до Пусана" – це жесть, звичайно, але це дуже круто. Я неодноразово стикалася з українськими серіалами, які є рімейками або адаптаціями корейських.

Знімальний майданчик серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Що ви відчуваєте, коли дивитеся серіали зі своєю участю?

Знаєте, коли у художника запитують – "Тобі подобається твоя картина?" – то він відразу починає звертати увагу на якісь недоліки, вказувати на прогалини, недоліки... Так само і в мене: кожен раз, коли я дивлюся свої фільми, то намагаюся відзначити, що б варто було поліпшити в своїй роботі. Це такий постійний самоаналіз.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

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Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

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