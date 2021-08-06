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Акторка Ліза Козлова: Я готова знятися у відвертих сценах – для краси, а не аби це було

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 серпня, 15:39
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Красою українських дівчат захоплюється весь світ. Але зворотний бік цих компліментів – шокує. Величезна кількість українок потрапляє в сексуальне рабство
Ліза Козлова і Петро Ніньовський в серіалі "Зломовчання"
Ліза Козлова і Петро Ніньовський в серіалі "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Про це розповідає серіал "Зломовчання", Який вийде на екрани в кінці 2021 року. Ексклюзивна прем'єра відбудеться на стрімінговій платформі OLL.TV.

Сюжет починається з того, що в успішної київської бізнеследі Ольги (у виконанні головної холостячки країни Ксенії Мішиної) зникає племінниця-підліток. Ольга кидає всі сили на пошуки дівчини і під час особистого розслідування стикається зі схожими зникненнями інших українських дівчат. Слід зниклої племінниці приводить її до Хорватії. Там вона зустрічає однодумців і дізнається, хто насправді стоїть за злочинними схемами з організації секс-індустрії, для якої і викрадають дівчат.

Одну з ключових ролей в серіалі зіграла молода зірка українського кіно Ліза Козлова. Для фільму вона перевтілилася у 15-річну дівчину Юлю, на яку накинули оком вербувальники секс-індустрії.

У кар'єрі Лізи Козлової "Зломовчання" стало першим настільки масштабним міжнародним проєктом. В ексклюзивному інтерв'ю вона розповіла, що цей серіал сподобається багатьом, а от правда, яка в ньому показана – не сподобається нікому. Що південнокорейські зомбі – це вау, а маніяків з соцмереж – відразу в бан. Що гроші – це важливо, але любов – важливіша. Що танцювати для себе в клубі – круто, а водити хоровод на публіку – жесть. Ну і нарешті, що виставляти пікантні знімки в соцмережі – значить провокувати.

Акторка Ліза Козлова на зйомках серіалу "Зломовчання"
Акторка Ліза Козлова на зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Які у вас враження від серіалу "Зломовчання"?

У ньому багато страшної правди.

Ви граєте в ньому дівчину, яку намагаються завербувати в сексуальне рабство. Як це відбувається?

Все починається з того, що вона зустрічає симпатичного хлопця-фотографа. Він робить їй багато компліментів і пропонує провести фотосесію. Але насправді фотосесія – лише привід для вербування. На жаль, подібних історій дуже і дуже багато. Добре, що ми зняли про цю проблему серіал. Сподіваюся, він навчить дівчат бути обережнішими при знайомствах.

На що повелася ваша героїня Юлія?

Юлія – дівчинка з дитбудинку. Вона повелася на гроші, яких у неї немає. Хлопець-фотограф запропонував їй плату за фотосесію. Але незабаром вона закохалася в нього і гроші для неї відійшли на другий план. А сам фотограф скористався романтикою, щоб ще активніше вербувати дівчину.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання"
Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ця дівчинка Юлія в вашому виконанні когось нагадує?

У чомусь Юлія схожа на героїню Джулії Робертс в "Красуні". Обидві вони намагаються вирватися із секс-бізнесу. Обидві ставлять романтичні почуття та особисте щастя вище за гроші. Плюс у них дуже схожий характер і харизма.

Як ви вживалися в роль дівчинки, яку вербують в сексуальне рабство?

Перед зйомками я переглянула в інтернеті багато відео, в яких дівчата розповідають про те, як їх вербували і як вони намагалися вирватися з цього. Так само я дивилася інтерв'ю з батьками дівчаток, які вже не повернулися додому після подібного. Всі вони розповіли дуже багато трагічних історій. З них я і сформувала свою героїню.

Що далося найважче в роботі над цією роллю?

За сюжетом моя героїня бере участь в народному танці, який ставлять в інтернаті. Вивчити його було дуже складно. Дівчата з ансамблю вчили цю постановку рік, а у мене було всього чотири репетиції, і це було реально важко. Коли танцюєш одна, то все ок. А коли танцюєш в ансамблі, це викликає багато додаткових труднощів. Потрібно рухатися синхронно і ідеально відточувати кожен рух. Я, чесно кажучи, ніколи не займалася танцями, та й взагалі мені не подобається танцювати на публіку. Інша справа, коли танцюєш тільки для себе під музику, яка тобі подобається. Ось це дійсно чудово.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання"
Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Яка музика у вас зараз завантажена на телефон?

Віктор Цой. Зараз часто слухаю його пісню "Ніч". Не так давно слухала американських рокерів "Doors". Мені дуже подобається лідер цієї групи.

Фронтмен "Doors" – кучерявий стиляга Джим Моррісон і ваш партнер по "Зломовчанню" Петро Ніньовський носять однакові зачіски. Бачу, вас приваблюють хлопці з таким стилем.

Ой... Через Петю я спочатку навіть не могла зосередитися (сміється). Але його чарівність допомагала мені легше увійти в роль. Знаєте, на перший погляд Петя кумедний і легкий. Але коли попрацюєш з ним, то розумієш, наскільки він начитаний і глибокий хлопець. Він справжній перфекціоніст, який повністю викладається на знімальному майданчику. Коли бачиш, як якісно і зосереджено Петя працює – це дуже надихає.

Чи будуть в серіалі відверті сцени з вашою участю?

З моєю – ні. Але там будуть дуже пікантні сцени з хорватськими актрисами.

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Ви готові знятися у відвертих сценах, якщо того потребуватиме сценарій?

Якщо це красиво і доречно, то так. А просто заради забави, аби було – ні.

Ліза Козлова на зйомках серіалу "Зломовчання" (+2021)
Ліза Козлова на зйомках серіалу "Зломовчання" (+2021) / Фото: прес-служба

Багато дівчат викладають в соціальних мережах пікантні фото. Але в результаті така невинна розвага може обернутися тим, що знімки потраплять на очі вербувальникам секс-рабинь. Як краще поводитися в соцмережах?

Вважаю, що виставляти в соцмережі можна все. Адже вони і створені для того, щоб ділитися з іншими людьми епізодами з власного життя, виставляти красиві фото, спілкуватися зі знайомими. І в цьому немає нічого поганого. Навпаки – це багато привносить в життя кожного користувача. Але всі повинні розуміти можливі наслідки. Що реально потрібно фільтрувати, так це своє коло спілкування в онлайні. Адже за будь-якою красивою аватаркою може критися зовсім інша людина, яка прийшла до вас у друзі, щоб вас завербувати. Якщо виникає хоч найменша підозра – подібних персонажів потрібно відразу ж відправляти в бан і ігнор.

Кадр з серіалу "Зломовчання"
Кадр з серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

За сюжетом "Зломовчання" дівчат з України вивозять до інших країн. На жаль, таких прикладів в реальності багато. Але ще більше прикладів, коли молоді люди з нашої країни їдуть з власної волі, щоб побудувати кар'єру в інших країнах. Зараз ви вступили до університету в Києві. Чи плануєте розвивати кар'єру саме в своїй країні?

Я хотіла вступати на акторський факультет в іншій країні. Але просто не встигла подати документи. Так що поки що я в Україні. А потім – подивимося.

Чому так багато молоді їде з України?

Можливості. Гроші.

А що може утримати молодих людей?

Не знаю. Я люблю Україну, але кожен сам має повне право обирати, де жити.

Які фільми з переглянутих за останній рік, вас вразили?

Я обожнюю південнокорейське кіно. Там знімають просто приголомшливі картини. Останній їх шедевр, який мене вразив – фільм жахів "Дверний замок". Це найстрашніший фільм, який я коли-небудь дивилася. У Південній Кореї неймовірно сильна акторська школа і просто захмарний рівень кіноіндустрії. Ще мене просто порвали обидві частини зомбі-бойовика "Потяг до Пусана" – це жесть, звичайно, але це дуже круто. Я неодноразово стикалася з українськими серіалами, які є рімейками або адаптаціями корейських.

Знімальний майданчик серіалу "Зломовчання"
Знімальний майданчик серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Що ви відчуваєте, коли дивитеся серіали зі своєю участю?

Знаєте, коли у художника запитують – "Тобі подобається твоя картина?" – то він відразу починає звертати увагу на якісь недоліки, вказувати на прогалини, недоліки... Так само і в мене: кожен раз, коли я дивлюся свої фільми, то намагаюся відзначити, що б варто було поліпшити в своїй роботі. Це такий постійний самоаналіз.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

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Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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