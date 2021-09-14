Американці вкрилися іржею

11 вересня відбулася прем'єра американського детективного серіалу "Американська іржа", який тепер можна подивитися онлайн

Кадр із серіалу «Американська іржа» / Фото: themoviedb.org

Новий детективний серіал, знятий на основі однойменного роману Філіпа Маєра, тепер доступний для перегляду українським глядачам на сервісі OLL.TV. Робота над екранізацією почалася ще у 2017 році компанією USA Network, але через проблеми з пошуком актора на головну роль, проєкт згорнули. У липні 2019 року компанія Showtime дала старт нових зйомок. На ключову роль запросили зірку "Служби новин" Джеффа Деніелса.

Сюжет занурює глядача у важкі будні депресивного містечка в Пенсільванії, що знаходиться в так званому іржавому поясі. До середини 1970-х тут активно розвивалася важка промисловість, однак зараз регіон згасає. У центрі сюжету – скомпрометований начальник поліції Справ Харріс, який розслідує вбивство і попутно намагається врятувати від в'язниці сина своєї коханої.

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