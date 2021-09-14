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Американці вкрилися іржею

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 13:14
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11 вересня відбулася прем'єра американського детективного серіалу "Американська іржа", який тепер можна подивитися онлайн
Кадр із серіалу «Американська іржа»
Кадр із серіалу «Американська іржа» / Фото: themoviedb.org

Новий детективний серіал, знятий на основі однойменного роману Філіпа Маєра, тепер доступний для перегляду українським глядачам на сервісі OLL.TV. Робота над екранізацією почалася ще у 2017 році компанією USA Network, але через проблеми з пошуком актора на головну роль, проєкт згорнули. У липні 2019 року компанія Showtime дала старт нових зйомок. На ключову роль запросили зірку "Служби новин" Джеффа Деніелса.

Сюжет занурює глядача у важкі будні депресивного містечка в Пенсільванії, що знаходиться в так званому іржавому поясі. До середини 1970-х тут активно розвивалася важка промисловість, однак зараз регіон згасає. У центрі сюжету – скомпрометований начальник поліції Справ Харріс, який розслідує вбивство і попутно намагається врятувати від в'язниці сина своєї коханої.

"Американська іржа"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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