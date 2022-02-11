Берлинале-2022: найочікуваніші фільми фестивалю

З 10 до 16 лютого у Берліні знову стане людно. До столиці Німеччини з’їжджаються кіномани з усього світу, аби побачити свіжі роботи знаних кінематографістів

Про що головні фільми "Берлінале-2022" / Фото: Getty Images

Програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю Алік Шпилюк розповів, що збирається обов’язково подивитися на 72-му Берлінале.

Алік Шпилюк розповів про головні фільми "Берлінале-2022" / Фото: пресслужба

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Петер фон Кант

Режисер: Франсуа Озон

Програма: Основний конкурс, фільм-відкриття

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Франсуа Озон – дуже плідний режисер. Не встиг у Каннах відгриміти його комедійна драма "Все пройшло добре", як він привіз на Берлінале нову роботу – "Петер фон Кант". Це вільна інтерпретація, а точніше гендерно-перевернута адаптація стрічки Райнера Вернера Фассбіндера "Гіркі сльози Петри фон Кант" 1972 року. В оригінальній версії сюжет побудований навколо трьох жінок, у Франсуа Озона – навколо чоловіків.

Алькаррас

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Режисерка: Карла Сімон

Програма: Основний конкурс

Декілька років назад Карла Сімон підкорила секцію Generation з дебютом "Літо 1993", який також став найкращим фільмом Одеського міжнародного кінофестивалю за рішенням журі. Тепер режисерка претендує на "Золотого ведмедя" Берлінале з фільмом "Алькаррас", який знову переносить глядача у атмосферу неспішного життя іспанської провінції. Цього разу ідилію та спокій порушує сімейний хаос стосовно власної землі.

Фото: variety.com

Обидві сторони леза

Режисерка: Клер Дені

Програма: Основний конкурс

"Обидві сторони леза" – нова спільна робота живої легенди світового кіно Клер Дені та письменниці Крістін Анго. Мелодраматична стрічка розповідає про Сару та Жана, щасливе життя яких змінюється з появою Франсуа, колишнього коханого Сари і найкращого друга Жана.

Ріміні

Режисер: Ульріх Зайдль

Програма: Основний конкурс

За п’ять років після стрічки "Сафарі" документаліст Ульріх Зайдль, який загалом змінив концепцію документальної драми, повертається на фестивалі з фільмом про курорт часів пандемії. Цікаво, що зйомки стрічки відбулись ще у 2017-2018 роках, а інший час зайняв постпродакшен.

Клондайк

Режисерка: Марина Ер Горбач

Програма: Панорама

Україно-турецька стрічка "Клондайк" вже принесла нагороду Марині Ер Горбач за найкращу режисуру на фестивалі "Санденс". А тепер фільм змагатиметься за нагороду в конкурсній програмі "Панорама", в якій зібране незалежне кіно на гостро-соціальні теми. Так, "Клондайк" розповідає про сім’ю, яка опинилась в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу МН17, яка сталася у червні 2014 року в Донецькій області.

Чорні окуляри

Режисер: Даріо Ардженто

Програма: Berlinale Special Gala

Даріо Ардженто – один з головних горрор-режисерів і це його перший фільм за 10 років. Режисер повертається до свого коріння, адже сюжет джалло "Темні окуляри" розгортається у Римі. У звичний для себе жанр Ардженто додає іронічний відтінок в історію про осліплену серійним вбивцею повію, яка разом з маленьким хлопчиком протистоїть ворогу.

Фото: kinotoday.ru

Терикони

Режисер: Тарас Томенко

Програма: Generation Kplus

Українська документальна стрічка "Терикони" – це щемлива історія про дітей у "сірій зоні" на Донбасі, які бачать війну не по телевізору, а за вікном. Цей фільм також претендує на нагороду Berlinale Documentary Award.

Нагородження лауреатів 72-го Берлінського кінофестивалю відбудеться 16 лютого.

Фото: cinema.in.ua

Раніше ми писали, що серіал із Ксенією Мішиною "Зломовчання" представлять на міжнародному фестивалі "Берлінале".