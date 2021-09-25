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Блогер-діпфейкер за допомогою нейромережі змінює персонажів Marvel

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 15:58
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Дивіться всі частини історії про Людину-павука з Тобі Макгуайром і Томом Холландом онлайн
Disney схантив всесвітньо відомого діпфейкера-ютубера Shamook
Disney схантив всесвітньо відомого діпфейкера-ютубера Shamook / Фото: YouTube

Як відомо, на початку ХХІ століття вийшла трилогія про персонажа коміксів Marvel Людину-павука з Тобі Магуайером в головній ролі: "Людина-павук" (2002), "Людина-павук 2" (2004) і "Людина-павук 3: Ворог у відображенні "(2007).

У 2017-му стався перезапуск з новим актором – роль Пітера Паркера виконав Том Холланд. Уже випущено два фільми: "Людина-павук: Повернення додому" (2017) і "Людина-павук: Далеко від дому" (2019).

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У лютому 2021 року бла анонсована назва нової стрічки: "Людина-павук: Немає шляху додому". Зйомки вже завершені і картина вийде в прокат 17 грудня 2021 року в рамках Четвертої фази КВM (кінематографічної всесвіту Marvel).

Фільм "Людина-павук"
дивiться на olltv
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Ютубер Shamook, відомий діпфейк-роликами з різних кінофільмів, опублікував "покращений" трейлер фільму "Людина-павук: Немає шляху додому". За допомогою нейромережі блогер показав, як би виглядав Пітер Паркер, якби на його роль знову взяли Тобі Магуайра.

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А минулої зими блогер випускав зворотний за задумом ролик: у ньому він показав кадри з оригінального "Людини-павука" 2002 року з Томом Холландом. Disney залишилася в повному захваті і найняла художника в компанію по роботі над спецефектами ILM (Industrial Light and Magic).

До виходу останнього фільму дивіться всю колекцію "Павука" з Тобі Магуайром і Томом Холландом в головних ролях, а також фільм "Людина-павук: Через всесвіти" (2018) на OLL.TV:

"Людина-павук" (2002)
"Людина-павук-2" (2004)
"Людина-павук 3: Ворог у відображенні" (2007)
"Людина-павук: Повернення додому" (2017)
"Людина-павук: Через всесвіти" (2018)
"Людина-павук: Далеко від дому" (2019)

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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