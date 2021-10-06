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Бурштинові копи виходять в прокат: Петрожицька, Янович та інші зірки на прем'єрі (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 17:45
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5 жовтня в київському кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) пройшла зіркова прем'єра головної української комедії сезону – "Бурштинові копи"
Євген Янович, Дар'я Петрожицька та Олег Маслюк на прем'єрі фільму "Бурштинові копи"
Євген Янович, Дар'я Петрожицька та Олег Маслюк на прем'єрі фільму "Бурштинові копи" / Фото: пресслужба

Створений компанією "КіноХіт Ю Ей" за підтримки Держкіно, за участі телеканалу НЛО ТV та студії "Мамахохотала", фільм "Бурштинові копи" стартує в українських кінотеатрах з 7 жовтня. Дистриб'ютор фільму – компанія VLG.FILM.

Уся увага вечора була прикута до знімальної команди фільму. На червоній доріжці справжніми рок-зірками стали виконавці головних ролей і вся команда фільму: Євгеній Янович, Дар'я Петрожицька, Аліна Паш, Олег Маслюк, Олександр Рудинський, Андрій Бурим, Сергій Булін, Лілія Цвелікова, Володимир Кравчук, режисер стрічки Аліна Бухтіярова, продюсери Іван Букрєєв, Іван Мелашенко, Роман Мартиненко та інші. За гарний настрій прем'єри відповідав зірковий комік студії "Мамахохотала" Олексій Рева.

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Актори і команда фільму "Бурштинові копи"
Актори і команда фільму "Бурштинові копи" / Фото: прес-служба

Марина Кудерчук, Артем Колюбаєв, Ірина Заря
Марина Кудерчук, Артем Колюбаєв, Ірина Заря / Фото: прес-служба

Володимир Кравчук, Олександр Рудинський, Євгеній Янович, Андрій Бурим
Володимир Кравчук, Олександр Рудинський, Євгеній Янович, Андрій Бурим / Фото: прес-служба

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Аліна Паш
Аліна Паш / Фото: пресслужба

За сюжетом комедії, патрульний Максим (Євгеній Янович) з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Але неочікувано його переводять з Києва до невеличкого селища на Житомирщині. Там столичний поліцейський зі своїм новим напарником Богданом (Олег Маслюк) кидають виклик бурштиновій мафії. Чи зможе Макс знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного "Бурштинового Барона"? Але і це не єдина проблема відважного патрульного, якому ще необхідно повернути довіру своєї коханої дівчини Ані (Дар’я Петрожицька).

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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