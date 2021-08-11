Чому варто приїхати на Одеський кінофестиваль-2021 – ще встигаєте

Протягом восьми днів на Одеському кінофестивалі буде показано понад півсотні фільмів. Серед них – прем'єри українського кіно, яскраві світові і фестивальні хіти

Як пройде Одеський кінофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, oiff.com.ua

Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде з 14 по 21 серпня, буде повністю присвячений українському кіно. Тому єдиною конкурсною програмою фестивалю буде Національний конкурс, в якому нагородять кращі повнометражні фільми і короткометражки, кращих режисерів і акторів. Але в позаконкурсних програмах покажуть міжнародні фестивальні хіти, серед яких картини з Канн, "Санденс", Венеціанського та інших легендарних кінооглядів.

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Нагадаємо, що рік тому через пандемію ОМКФ пройшов в онлайн-форматі, тому цього року нас чекає повноцінне повернення в офлайн з традиційною червоною доріжкою, кіновечорами, зустрічами з зірками кіно і приємними обговореннями фільмів з друзями і представниками індустрії.

На вісім днів Одеса перетвориться в Мекку для цінителів кіно, і відразу зазначимо, що Одеський кінофестиваль буде дуже дивувати цього року. Що особливого готують організатори і чому варто приїхати на ОМКФ, якщо ви ще в цьому сумніваєтеся – розповідаємо.

Одеський міжнародний кінофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

Зірка "Безславних виродків" Даніель Брюль стане гостем

Дворазовий номінант на "Золотий глобус" і премію BAFTA Даніель Брюль і кінопродюсер Мальті Грунерт приїдуть до Одеси, щоб представити свій новий фільм "Поганий сусід". Також в рамках Літньої кіношколи ОМКФ вони проведуть майстер-клас.

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Даніель Брюль знімався в таких фільмах, як "Безславні виродки", "Кінгсмен", "Перший месник: Протистояння", "Гудбай, Ленін!", а також в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат".

Трагікомедія "Поганий сусід" є його режисерським дебютом. Актор зіграв гіперболізовану версію самого себе. За сюжетом, відомий актор живе в пентхаусі в елітному районі Берліна зі своїми дружиною і дітьми. Одного ранку він готується полетіти до Лондона на кінопроби в супергеройський блокбастер, але дорогою заходить в бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про нього, ніж герой собі уявляв.

Даніель Брюль приїде на ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/OficialCinematologia

Приїде режисер "Монті Пайтона" і "12 мавп" Террі Гілліам

На ОМКФ відбудеться показ програми "На честь Террі Гілліама", до якої увійшли шість фільмів знаменитого британського режисера і учасника комік-групи "Монті Пайтон" Террі Гілліама.

У програмі покажуть такі фільми: "Бразилія", "Сенс життя по Монті Пайтону", "Король-рибалка", "12 мавп", "Страх і ненависть в Лас-Вегасі" і "Людина, яка убила Дон Кіхота" .

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В останній день кінофестивалю Террі Гілліам проведе творчу зустріч, що також стане надихаючою подією для кіноманів і представників кіноіндустрії.

Террі Гілліам приїде на ОМКФ / Фото: Getty Images

Шість нових українських фільмів поборються за перемогу

У Національному конкурсі за нагороду "Золотий Дюк" за кращий український фільм боротимуться наступні фільми:

"З зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь

За сюжетом, заснованим на реальних подіях, спортсменка боїв без правил Юля втрачає свого нареченого на війні. Дівчина вирішує піти зі спорту, щоб почати нове життя, нові стосунки і звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку їй нав'язує суспільство.

Фільм переміг на Варшавському кінофестивалі.

"Королі репу", реж. Мирослав Латик

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За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан, який мріє стати відомим репером і підкорити серце Свєти, випускається із сільської школи. Заради мрії Казан готовий ризикнути, але обставини кардинально змінюють його життя.

"Національний музей", реж. Андрій Загданський

Протягом півроку автори документального фільму спостерігали за життям Національного художнього музею України. Фільм є свого роду унікальним портретом музею, де зберігається не тільки мистецтво України, а й її історія.

"Простір", реж. Дмитро Томашпільський

Фантастичний фільм розповідає історію про зустріч з НЛО, яка сталася в період карантину у 2020-му. Зйомки проходили в 76 локаціях у Києві та Київській області, Одесі, Тернополі, Запоріжжі, Богуславі та Вільнюсі.

"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай

За сюжетом, 16-річна Маша вчиться у звичайній київській школі в 11 класі. Друзі дівчинки допомагають їй не відчувати себе відсторонено в шкільному колективі і разом з нею переживають шкільні будні. Майбутні іспити і, до того ж, закоханість в однокласника Сашу змушують Машу вийти із зони комфорту.

Фільм отримав нагороду "Кришталевий ведмідь" конкурсу Generation 14plus Берлінського МКФ (2021).

"Суперник", реж. Маркус Ленц

За сюжетом, 9-річний Рома їде до своєї матері Оксани, яка перебуває у Німеччині на нелегальних заробітках. Там вона живе з Гертом, 62-річним вдівцем, що страждає діабетом. Герт намагається потоваришувати з хлопчиком, але Романа насамперед цікавить увага матері. Раптом Оксані стає погано, і Роман залишається наодинці зі своїм суперником.

Фільм отримав нагороду за операторську роботу на фестивалі "Лістапад" у Мінську.

Покажуть фільми з Канн

У програмі "Фестиваль фестивалів" покажуть фільми, які завоювали нагороди в Каннах цьогоріч.

Серед них – фільм "Аннетт" Леоса Каракса, який отримав приз на Канському кінофестивалі за кращу режисуру. Це драматичний мюзикл про кохання з Адамом Драйвером і Маріон Котіяр у головних ролях. Режисер присвятив фільм своїй покійній дружині. Детальніше про "Аннетт" – дізнайтеся тут.

Маріон Котіяр у фільмі "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Ще один гучний фільм – "Пам'ять" з Тільдою Свінтон у головній ролі. Для тайського режисера Апічатпонг Вірасетакул це перша кінострічка англійською мовою. На Каннському кінофестивалі "Пам'ять" отримала приз журі.

Кадр з фільму "Пам'ять" з Тільдою Свінтон / Фото: kino-teatr.ru

Ще один фільм, прем'єра якого відбулася в Каннах, – "Спокуса"/"Бенедетто" режисера Пола Верховена ("Основний інстинкт", "Згадати все", "Вона"). Центральна тема фільму – непроста історія лесбійського кохання, що розгортається в монастирі у Тоскані в кінці 17-го століття.

Кадр з фільму "Спокуса" / Фото: kino-teatr.ua

Церемонія закриття відбудеться під відкритим небом

Вперше в історії урочиста церемонія закриття відбудеться на Потьомкінських сходах. Прямо там оголосять переможців, і кожен бажаючий глядач зможе бути присутнім на події.

В день закриття там покажуть фільм "Малюк" знаменитого актора, режисера і легенди кіно Чарлі Чапліна. Цьогоріч виповниться 100 років з моменту виходу цієї кінострічки, яка зачепить і сучасних глядачів. Безкоштовний показ супроводжуватиме Одеський симфонічний оркестр.

Кадр з фільму Чапліна "Малюк" / Фото: Imdb.com

Раніше ми розповіли, хто увійшов до складу журі Одеського кінофестивалю-2021.

Дивіться відео: Одеса в серпні на 8 днів перетвориться на Мекку кіноманів.

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