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Що було найскладніше на зйомках нового серіалу Коли помре кохання

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 17:15
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У неділю о 17:00 на каналі "Україна" відбудеться прем'єра картини "Коли помре кохання". Головних героїв фільму розлучили трагічні обставини, але через роки вони зустрінуться знову
Прем'єра нового серіалу на каналі "Україна"
Прем'єра нового серіалу на каналі "Україна"

Таня з родиною повертається до рідного міста і несподівано стикається зі своїм колишнім коханим Сашком. Колись мати Тані потрапила у ДТП за участю батька Сашка і загинула. Ця нова зустріч із Сашком перевертає життя Тані з ніг на голову. Але чи зробить дівчина правильний вибір?

У картині глядачі побачать акторів Тетяну Ратнікову, Володимира Гориславця, Артура Логая та інших.

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Тетяна Ратнікова зіграє у новому серіалі на каналі "Україна"
Тетяна Ратнікова зіграє у новому серіалі на каналі "Україна" / Фото: пресслужба

За словами режисера Миколи Михайлова, у процесі роботи над картиною перед командою стояло непросте завдання. Найскладніше виявилося сюжетно відобразити смертельну аварію, яка і спричинила розрив героїв.

Деякі сцени ми знімали вночі на мокрій дорозі. Складність полягала в тому, що ми задіяли техніку, яка створює штучний дощ та велику кількість освітлювальних приладів. За сюжетом під дощем опиняються авто. З одного боку, нам потрібно було висвітлити площу для зйомки, з іншого – створити враження, ніби всі дії відбуваються у глибокій темряві. Але нам вдалося досягти цього ефекту, – розповідає Микола Михайлов.

Одна з найскладніших сцен у серіалі знімалася вночі
Одна з найскладніших сцен у серіалі знімалася вночі / Фото: пресслужба

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Непростими виявилися сцени, в яких задіяні діти. До маленьких акторів, зазначає режисер, потрібно знайти підхід, адже від дітей через юний вік складно досягти органіки.

Дивіться прем'єру картини "Коли помре кохання" у неділю о 17:00 на каналі "Україна".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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