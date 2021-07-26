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Усе, що відомо про криповий серіал Дев'ять зовсім незнайомих людей з Ніколь Кідман (трейлер)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
26 липня, 13:21
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Серіал, який ви точно не можете пропустити цього літа – "Дев'ять зовсім незнайомих людей" з блискучими акторами в головних ролях. Що відомо про мінісеріал – розповідаємо
Кадри з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей"
Кадри з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

Один з головних серіалів, які виходять цього літа, "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже встигли назвати другою версією "Великий маленької брехні".

По-перше, обидва серіали засновані на книгах письменниці Ліани Моріарті. Сценаристом знову виступає Девід Едвард Келлі, до того ж в головній ролі знялася Ніколь Кідман.

Мінісеріал вражає вже заявленим зірковим акторським складом. З Ніколь Кідман грають Мелісса Маккарті (та сама акторка з "Піймай шахрайку, якщо зможеш" і "Шпигун"), Люк Еванс (трилогія "Гобіт", Самара Вівінг ("Білл і Тед"), Майкл Шеннон ("Дістати ножі"). Крім цього сюжет рясніє детективними елементами, несподіваними поворотами та головною таємницею, яку глядачі разом з героями розгадуватимуть епізод за епізодом. Отже, що ж на сьогодні відомо про "Дев'ять зовсім незнайомих людей"?

Сюжет

Дев'ять людей, які зовсім не знайомі, як уже відомо з назви, заселяються в розкішний пансіонат в затишній місцевості в Австралії, де їм належить провести десятиденний ретрит. Тут вони будуть займатися йогою, медитувати, їсти корисну їжу, очищати своє тіло і розум – загалом, робити все те, що зараз так популяризується в соцмережах з початку пандемії.

Кадр з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей"
Кадр з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

Але, вже з перших кадрів з трейлера творці серіалу натякають нам, що медитація в ямах, які більше схожі для місця для небіжчиків, ні до чого доброго не приведе. А злегка крипова поведінка власниці цього пансіонату – руської жінки на ім'я Маша, яку грає Ніколь Кідман, лише підтверджує це.

Ніколь Кідман в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей"
Ніколь Кідман в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

Але, що точно порадує з перших кадрів – так це мальовничі локації. Особливо тих, хто за все літо ще не був у відпустці.

Кадр з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей"
Кадр з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

В тренді

Отже, поступово райський куточок, званий як "Будинок Спокою", в який кожен з дев'яти героїв прибув зі своєю метою, перестає здаватися таким ідеальним. Усім героям доведеться випробувати на собі специфічні й дивні методи терапії директорки Маші. Але на що люди тільки не готові піти, щоб змінити своє життя?

Акторський склад

Мелісса Маккарті зіграє письменницю Френсіс, одну з учасниць ретріта. Актор Люк Еванс грає адвоката зі шлюборозлучних процесів, Ларса Лі. Самара Вівінг разом з Мелвіном Греггом виконують ролі пари, яка виграла в лотерею, а Майкл Шеннон грає главу сімейства Марконі, який прибув на ретрит зі своєю дружиною і молодою дочкою.

Мелісса Маккарті в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей"
Мелісса Маккарті в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

Дата прем'єри

Мінісеріал виходить 18 серпня і складатиметься з восьми епізодів. Перші три епізоди будуть випущені в день прем'єри. Потім виходитиме один епізод в тиждень.

Дивіться трейлер серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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