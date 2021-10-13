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Девід Фінчер зніме фільм, який чекав його 15 років

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
13 жовтня, 22:07
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У 2022 році легендарний режисер Девід Фінчер розпочне зйомки фільму "Вбивця". Головні ролі в трилері зіграють володарка премії "Оскар" Тільда Суїнтон і Майкл Фассбендер.
Режисер Девід Фінчер
Режисер Девід Фінчер / Фото: Getty Images

Маестро трилерів режисер Девід Фінчер ( "Бійцівський клуб", "Зникла", "Зодіак") готується до зйомок свого наступного фільму – "Вбивця" (The Killer), заснованого на однойменному графічному романі Матца і Люка Жакамона. До акторського складу стрічки приєдналася володарка премії "Оскар" Тільда Свінтон, яка зіграє разом з Майклом Фассбендером. Режисер повинен був зняти "Вбивцю" ще в 2007 році і кінокомпанія Paramount практично запустила стрічку в виробництво. Тепер же виробничий процес перенесений на початок 2022.

У центрі сюжету "Вбивці" опинеться кілер, який переживає екзистенційну кризу. Поки професійний найманець відчуває болючі докори сумління, за ним починає полювання досвідчений слідчий.

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Девід Фінчер готується до зйомок нового фільму
Девід Фінчер готується до зйомок нового фільму / Фото: Getty Images

Участь в подібному проекті не в новинку для Тільди Свінтон. Раніше вона вже знімалася у фільмі "Виживуть лише коханці", сюжет якого перегукується з фабулою "Вбивці". Герої Тільди Свінтон і Тома Хіддлстона – "інтелігентні" вампіри Адам і Єва, що люблять одне одного ось уже кілька сотень років. Вони обрали тихе життя, давно відмовившись від вбивств на користь чистої лабораторної крові. Правда, діставати її з кожним разом стає все складніше. Як і в "Убивці", головних героїв терзають питання людяності і моралі їх вчинків, що лише посилює проблему.

Фільм за участю оскароносної актриси доступний для перегляду на сервісі OLL.TV

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"Виживуть лише коханці"
дивiться на olltv
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