DZIDZIO влаштував переполох в особняку Ади Роговцевої – дивіться тизер нової української комедії Де гроші

Таємні двері, містичні написи, палаючі купюри, постріли та падаюча стеля – усе це DZIDZIO увічнив у своєму новому незвичайному фільмі – квест-комедії з провокаційною назвою "Де гроші"

Комедія-квест "Де гроші" / Фото: пресслужба

Вийшов перший тизер до комедійного фільму "Де гроші" з Адою Роговцевою у головній ролі. Режисером-постановником комедії є Михайло Хома (DZIDZIO).

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За сюжетом піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на звільнення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Міша не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки його. Усі в цьому будинку шукають гроші.

разом з Адою Роговцевою в головних ролях знялися Михайло Хома (DZIDZIO), Сергій Либа та Анна Буткевич.

Цікаві факти про фільм:

Історію відзняли за 23 дні в Києві та у Львові. Екстер’єром обрали один з найгарніших маєтків у Лісниках, оригінальний бутик української дизайнерки Юлії Магдич, заміський ресторан "Equides club", а також одна зі сцен відзнята на легендарному Личаківському цвинтарі у Львові.

Екстер’єром обрали один з найгарніших маєтків у Лісниках, оригінальний бутик української дизайнерки Юлії Магдич, заміський ресторан "Equides club", а також одна зі сцен відзнята на легендарному Личаківському цвинтарі у Львові. Крім того, спеціально для стрічки в одному з павільйонів площею 1 650 кв. м на кіностудії імені Довженка побудували інтер’єрні декорації імпровізованого будинку на кілька кімнат, зокрема тут і були знамениті кімнати-квест, де головні герої шукають гроші. Серед декорацій будинку є як колекційні антикварні меблі, так і модерний реквізит, і зефірки – чудернацька "фішка" команди художників-постановників.

Нагадаємо, що фільм "ДЕ ГРОШІ" є одним з переможців 14-го конкурсу кінопроєктів та отримав фінансову підтримку Державного агентства з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. Генеральний медіа-партнер – телеканал "Україна".

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Прем'єра фільму "Де гроші" відбудеться вже цієї осені – 21 жовтня.

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