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Це успіх: серіал "Ейфорія" продовжили на третій сезон

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 22:00
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Телеканал HBO анонсував третій сезон підліткової драми "Ейфорія". Більше на тему читайте в нашому матеріалі
Серіал отримає продовження
Серіал отримає продовження / Фото: Інстаграм Euphoria

Цього тижня стало відомо про те, що серіал "Ейфорія" продовжили на третій сезон. Таку інформацію повідомляє Deadline.

В принципі ми зовсім не здивовані, адже другий сезон "Ейфорії" встановив справжній рекорд онлайн-кінотеатру HBO Max. Аудиторія "Ейфорії" зросла майже на 100 відсотків у порівнянні з першим сезоном.

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Серіал "Ейфорія" б'є рекорди переглядів
Серіал "Ейфорія" б'є рекорди переглядів / Фото: Інстаграм Euphoria

Поки що дата прем'єри невідома. Не закінчився ще й другий сезон. Остання серія вийде 27 лютого цього року.

Сем, Зендея та весь акторський склад та знімальна група "Ейфорії" підняли другий сезон на неймовірні висоти, кинувши виклик умовностям і формам оповіді, зберігши при цьому його серцевину. Для нас велика честь працювати з цією обдарованою, неймовірно талановитою командою, і ми дуже раді продовжити нашу подорож з ними у 3 сезоні,

- передає Variety слова Франческі Орсі, виконавчого віцепрезидента HBO Programming.

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Скоро ми побачимо продовження історії
Скоро ми побачимо продовження історії / Фото: Інстаграм Euphoria

Коротко про серіал "Ейфорія"

"Ейфорія" – американська телевізійна драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському мінісеріалі. Головну роль грає Зендея. До акторського складу також входять Хантер Шефер, Джейкоб Елорді, Сідні Суїні та Ангус Клауд. Серіал отримав величезну кількість нагород та номінацій.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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