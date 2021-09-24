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"Фантастичні звірі 3" розкриють Таємниці Дамблдора: що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 14:58
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Після виходу останньої частини "Гаррі Поттера" шанувальники чарівного світу Джоан Роулінг змогли знову повернутися в нього з новою серією фільмів "Фантастичні звірі"
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

Перші дві частини "Фантастичних звірів" виходили на хвилі успіху культової серії "Гаррі Поттер" і отримали змішані відгуки як критиків, як і кіноманів. Звичайно, з оригінальною серією поттеріани цей спін-офф порівнювати не варто. Але ось уже кінокомпанія Warner Bros. оголосила дату прем'єру третьої частині – "Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора" і з огляду на заявлені сюжет і акторський склад, фільм виглядає дуже цікаво.

Згідно з відеоанонсом, опублікованим в офіційному Instagram-акаунті фільму, прем'єра "Фантастичних звірів 3" відбудеться 15 липня 2022 року. Девід Єйтс, який знімав чотири останніх стрічки про Гаррі Поттера, повернеться як режисер. Що ще відомо про майбутній фільм – розповідаємо.

Що покажуть в "Таємницях Дамблдора"?

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Джуд Лоу в ролі молодого професора Дамблдора
Джуд Лоу в ролі молодого професора Дамблдора / Фото: themoviedb.org

Дія сюжету розгортатиметься в період Другої світової війни, через якийсь час після подій попередньої частини – "Злочини Грін-де-Вальда". У центрі історії буде протистояння Альбуса Дамблдора і могутнього темного чарівника Геллерта Грін-де-Вальда.

Професор школи чарівництва Хогвартс, Дамблдор, знає, що Грін-де-Вальд жадає захопити владу над чарівним світом, але не в змозі зупинити його самостійно. Тому він звертається за допомогою до магозоолога Ньюта Скамандера, який очолює безстрашну команду чарівників, відьом і одного хороброго пекаря-магла. Усі разом вони вирушають на небезпечне завдання, де їм доведеться зіткнутися зі зростаючою могутністю Грін-де-Вальда у вигляді його легіону послідовників. Герої також зустрінуть старих і нових звірів.

Хто зіграє головні ролі?

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У головній ролі Ньюта Скамандера повернеться Едді Редмейн, який вже полюбився багатьом глядачам в цьому амплуа.

"Фантастичні звірі"
"Фантастичні звірі" / Фото: YouTube

Джуд Лоу знову зіграє Альбуса Дамблдора, а його братів – Ауреліуса та Аберфорта – Езра Міллер і Річард Койл відповідно.

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Не обійшлося і без скандалу, який торкнувся фільму. Актор Джонні Депп, який грав Грін-де-Вальда в попередніх двох частинах, був замінений на іншого актора – зірку фільму "Ще по одній" Мадса Міккельсена. Через невдалі судові розгляди з колишньою дружиною, Ембер Херд, Джонні Деппа фактично прибрали з проєкту. Через це і відкладалися зйомки фільму і змінювалася дата прем'єри.

Мадс Міккельсен
Мадс Міккельсен / Фото: Getty Images

В ролі Тіни Голдштейн знову з'явиться Кетрін Вотерстон.

Кетрін Уотерстон в "Фантастичних звірях"
Кетрін Уотерстон в "Фантастичних звірях" / Фото: Twitter

Відзначимо, що перші дві частини серії "Фантастичні тварини" зібрали у світовому прокаті 1,46 мільярда доларів. У той час як франшиза про "Гаррі Поттера", що складається з восьми фільмів, зібрала 7,7 мільярда доларів.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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