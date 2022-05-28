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Фільм "Маріуполіс 2" загиблого литовського режисера отримав нагороду Канського кінофестивалю

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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28 травня, 21:25
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Журі премії "Золоте око" нагородили фільм "Маріуполіс 2" литовського документаліста Мантаса Кведеравічюса спеціальною премією
Фільм "Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічюса отримав приз у Каннах
Фільм "Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічюса отримав приз у Каннах / Фото: Getty Images

На початку квітня стало відомо, що литовський режисер, який створив документальний фільм "Маріуполіс 2", Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі. Йому було 45 років.

Фільм Мантаса показали на 75-му Канському кінофестивалі. Кінокартина здобула особливу нагороду від журі премії "Золоте око", пише Variety. Ось як члени журі прокоментували нагородження фільму:

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Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з жодним іншим фільмом конкурсу – найрадикальнішій, найсміливішій, найартистичнішій та екзистенційній заяві – "Маріуполіс 2". Режисер Мантас Кведаравічюс – серед тисяч мирних жителів, убитих російською армією з початку повномасштабного путінського вторгнення.

Фільм "Маріуполіс 2" отримав нагороду Канського кінофестивалю
Фільм "Маріуполіс 2" отримав нагороду Канського кінофестивалю

Мантас Кведаравічюс був автором фільму "Маріуполіс" (2016) про війну на Донеччині. Її прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі. Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну режисер вирушив до Маріуполя, щоб зняти матеріал для "Маріуполіса 2". Роботу над картиною завершила наречена режисера Анна Білоброва.

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Нагадаємо, Шерон Стоун у костюмі у кольорах прапора України підкорила Канни

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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