Герміона хотіла кинути зйомки, а Поттер був закоханий у Лестрейндж: найцікавіше зі спецвипуску Гаррі Поттера

Канал HBO випустив фільм "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу", який вже можна переглянути онлайн

HBO випустив фільм "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" / Фото: HBO

Спецвипуск приурочений до 20-річчя однієї з найулюбленіших франшиз усіх часів та народів. Українці можуть подивитися "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" у підписці Amediateka на стрімінговому сервісі OLL.TV.

Далі у матеріалі розповідаємо, як пройшла довгоочікувана зустріч випускників та вчителів школи магії та чарівництва. Спойлер: було багато сліз.

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Що показали у спецвипуску "Гаррі Поттера"

Як і в реюніон "Друзів", актори та творці кінофраншизи згадували цікаві історії зі зйомок, ділилися теплими словами одне про одного та обіймалися.

Творці Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts постаралися на славу, відтворивши декорації, як в оригінальних фільмах. Глядачів знову повернули на зачаровану платформу на "Кінгс-Крос", Еванна Лінч, Емма Вотсон та Бонні Райт проїхалися "Гоґвортс-експресом", в залі школи зустріли Тома Фелтона, Гері Олдмана та інших зірок.

Еванна Лінч, Емма Вотсон і Бонні Райт / Фото: HBO

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У спеціальному епізоді, присвяченому "Гаррі Поттеру" також взяли участь Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Гелена Бонем Картер, Роббі Колтрейн, Альфред Енох, Імелда Стонтон, Меттью Льюїс, Іен Гарт, Джеймс Фелпс, Олівер Фелпс та Марк Вільямс.

Кадр зі спецвипуску "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" / Фото: HBO

Деніел Редкліфф у кабінеті Дамблдора знайшов режисера Кріса Коламбуса, який зняв перші два фільми.

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Кріс Коламбус та Деніел Редкліфф / Фото: HBO

Нагадаємо, що письменницю Джоан Роулінг на зйомки не запросили через її скандальні висловлювання на адресу трансгендерів. Та каст тепло відгукувався про авторку чарівного світу.

Найцікавіше про зйомки "Гаррі Поттера"

Кріс Коламбус розповів, що найскладніше було знайти хлопчика на роль Гаррі Поттера. Маленького Редкліффа режисер побачив у міні-серіалі ВВС "Девід Копперфілд" і зрозумів, що він – ідеальний Гаррі.

Джейсон Айзекс взагалі не збирався грати Люціуса Малфоя, тому що йому дали роль капітана Крюка в "Пітері Пені" і ще одну роль лиходія він не хотів. Виявляється, Айзекс хотів зіграти Ґільдероя Локарта!

Джейсон Айзекс не хотів грати Люціуса Малфоя / Фото: Warner Bros. Pictures

У залі Гоґвортсу висіли сотні справжніх свічок. За словами Редкліффа, одного разу вогонь пропалив мотузки, на яких трималися свічки, і вони почали падати.

Гелена Бонем Картер принесла адресовану їй кілька років тому записку від Редкліффа, де той зізнавався акторці в коханні. Це було після зйомок Ордена Феніксу.

Хелена Бонем Картер та Деніел Редкліфф / Фото: HBO

Рейфа Файнса вмовила зіграти того, чиє ім'я не можна називати, сестра. Під час зйомок Файнса боявся навіть Джейсон Айзекс, а на грим актора витрачалося близько трьох годин.

Після "Кубка вогню" Емма Вотсон хотіла піти з франшизи. Акторка пояснила це тим, що почувалася самотньо серед колег, до того ж їй було некомфортно через славу, що обрушилася на неї.

Емма Вотсон і Том Фелтон / Фото: YouTube

Емма Вотсон була закохана у Тома Фелтона. Про це акторка розповіла у спецепізоді, хоча для фанатів франшизи це давно не новина. Незважаючи на те, що романтичних стосунків між акторами не було, багато років їх пов'язують дружні почуття. Однак ходили чутки, що Том теж був закоханий у Емму.

Між нами завжди була якась близькість, – розповів виконавець ролі Драко Малфоя.

Аллан Рікман, що втілив на екрані Северуса Снейпа, знав кінцівку Гаррі Поттера і що буде з його персонажем. Та актор ніколи не розповідав про це навіть режисерові Крісу Коламбусу.

Раніше ми пояснювали, що сталося між Джоан Роулінг та трансгендерами.