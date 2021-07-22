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Пам'яті Богдана Ступки: 5 приголомшливих ролей легендарного актора

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 11:53
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22 липня, вісім років тому, пішов з життя легенда українського кіно і театру – актор Богдан Ступка. Пропонуємо згадати і переглянути найбільш знакові фільми в його творчості

Актор Богдан Ступка, син якого раніше поділився зворушливими спогадами, зіграв в більш ніж 100 фільмах і виконав близько 50 ролей в театрі. У 1961 році Богдан Сильвестрович назавжди пов'язав своє життя з акторською майстерністю, ставши актором знаменитого Львівського українського драматичного театру ім. М. К. Заньковецької.

У кіно актор часто втілював образи глав сімейств, керівників і перевтілювався майже у всіх українських гетьманів!

У цей пам'ятний день ми зібрали найкращі ролі Богдана Ступки.

"Білий птах з чорною відміткою"

Це класика українського кінематографа від режисера Юрія Іллєнка. Фільм отримав Золотий приз Московського кінофестивалю 1971 року. Це був кінодебют для Богдана Ступки, і тут він одразу зіграв головну роль – Ореста Дзвонаря. Разом з ним у фільмі зіграв Іван Миколайчук.

"Схід-Захід"

В тренді

Фільм французького режисера Режиса Варньє з Олегом Меншиковим, Катрін Деньов і Сергієм Бодровим-мол. у головних ролях. Фільм номінувався на "Оскар" в номінації "Краща іноземна стрічка". Ступка тут зіграв полковника Бойка.

"Вогнем і мечем"

Історичний фільм польського режисера Єжи Гофмана з Міхалом Жебровським, Олександром Домогаровим і Ізабеллою Скорупко в головних ролях. Богдан Ступка втілив на екрані гетьмана Богдана Хмельницького.

"Свої"

Картина Дмитра Месхієва описує події, що відбуваються на захопленому нацистами псковському хуторі в серпні 1941 року. Ступка виступив в ролі сільського старости Івана Блінова, який переховує в своєму будинку військовополонених. За свою роботу актор отримав приз Московського міжнародного кінофестивалю і нагороду "Ніка".

"Тарас Бульба"

Ступці дісталася головна роль в історичній картині "Тарас Бульба", знятій за мотивами повісті Миколи Гоголя. Хоча фільм не отримав багато позитивних відгуків, Ступка успішно впорався з образом рішучого, невблаганного козацького полковника.

Нагадаємо, що раніше онук Богдана Сильвестровича, Дмитро Ступка розповів, як йому непросто знаходити роботу.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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