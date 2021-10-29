Геловін убиває: що відомо про фільм і короткий переказ франшизи

В українських кінотеатрах виходить слешер про одного з найживучих персонажів хорорів – Майкла Майєрса. "Геловін убиває" – це 12 картина в кінофраншизі Джона Карпентера та Мустафи Аккада

Що відомо про фільм "Геловін" / Фото: Колаж: Сьогодні

Джон Карпентер у далекому 1978 не планував створювати цілу серію фільмів про холоднокровного вбивцю. Загалом, як розповідав сам режисер у численних інтерв'ю, ідея зняти "Геловін" прийшла до них із кінопродюсером Ірвіном Яблансом випадково.

Проте перший фільм започаткував сучасні слешери, а його центральний персонаж – Майкл Майєрс – став одним з головних убивць у класичних жахах, нарівні з Фредді із "Кошмар на вулиці в'язів", Джейсоном із "П'ятниця 13-те" і Гоустфейсом із "Крик".

Реклама

Про що фільми Геловін

Всього серія налічує 13 картин, включаючи два ремейки режисера та музиканта Роба Зомбі та "Геловін закінчується", вихід якого запланований на 2022 рік.

Історія починається з маленького Майкла, який у ніч усіх святих вбиває свою старшу сестру та її бойфренда, залишаючи в живих молодшу сестричку – Лорі. Хлопчика відправляють до психлікарні, де за ним багато років спостерігає лікар Семюел Луміс. Але через 15 років Майєрс втікає.

Реклама

6-річний Майкл Майєрс / Фото: кадр з фільму "Геловін", 1978

Після втечі Майкл розшукує свою сестру, вбиваючи всіх, хто потрапляє на шляху. Його спроби розтягнуті на кілька фільмів, глядачам показують уже дорослу Лорі, яку у 1978-му зіграла Джеймі Лі Кертіс і грає досі, а також її родину.

Джеймі Лі Кертіс у ролі Лорі Строуд / Фото: кадр з фільму "Геловін убиває" 2021

Реклама

Рік у рік на Геловін Лорі побоюється, що її брат повернеться і врешті-решт вирішує покласти край цьому сімейному жаху. Спойлер: у неї не виходить...

Ремейк

Два фільми, зняті Робом Зомбі, нехай і не дуже добре були прийняті критиками, та все ж таки варті уваги. Перший із них, який вийшов у 2007 році, докладно розповідає про дитинство Майкла, про те, що вплинуло на його психіку, через що він став безжальним вбивцею.

Кадр із фільму "Геловін" 2007

Хоча відповідь режисер дає нам на початку кіно, цитатою доктора Луміса: "Найтемніші душі не ті, які воліють існувати в безодні пекла, а ті, що вириваються з безодні і безшумно блукають серед нас".

Рекомендую цей ремейк для перегляду.

Переосмислення

2018 року вийшов новий фільм "Геловін", який, ігноруючи всі попередні, продовжив історію першої картини 1978-го. Майкл Майєрс втікає з лікарні, щоб провести фінальну сутичку з Лорі Строуд...

Про що фільм "Геловін убиває"

Лорі Строуд разом із донькою та онукою впевнені, що вбили Майкла Майєрса, але, за класикою жанру, він залишився живим. Розправитися із ним вже хоче усе місто, і поки Лорі перебуває в лікарні, на її брата полює ціла група людей.

Я вже згадувала, що Майкла Майєрса неможливо вбити? Це не спойлер, та далі сюжет переказувати не буду. Краще все побачити на власні очі)

Дивитись трейлер "Геловін убиває" онлайн:

Ще новини на тему: