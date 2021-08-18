Як виглядатимуть принцеса Діана і принц Чарльз в продовженні серіалу Корона (фото)

Наступного року відбудеться прем'єра п'ятого сезону популярного серіалу про життя королівської сім'ї – "Корона". Одна з головних сюжетних ліній буде присвячена принцесі Діані

Домінік Вест в ролі принца Чарльза і Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Днями творці серіалу "Корона", в майбутньому сезоні якого покажуть смерть принцеси Діани, опублікували свіжі кадри. На фотографіях зображені принцеса Діана і принц Чарльз, яких зіграють Елізабет Дебікі та Домінік Вест, відповідно. У попередньому сезоні ці ролі виконували Джош О'Коннор і Емма Коррін.

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Перші кадри нового сезону з'явилися в Twitter-акаунті шоу. Судячи з фото, Елізабет Дебікі та Домініку Весту вдалося вжитися в роль. А як вам здається, чи схожі актори у своїх амплуа на принца Чарльза і принцесу Діану в житті?

Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото: Getty Images

Про що буде 5-й сезон "Корони"?

За традицією кожен сезон серіалу охоплює період одного десятиліття. Четвертий сезон завершився приблизно на 90-х, тому далі ми очікуємо побачити події, що відбулися в королівській родині до початку нульових.

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Припускаємо, що центральним елементом п'ятого сезону стануть непрості стосунки принцеси Діани й принца Чарльза. Вже на початку 90-х років їхній шлюб став очевидно проблемним і незабаром остаточно був розвалений.

Крім цього, 1992 року Єлизавета II виступила з промовою, в якій описала 1992 рік, як annus horribilis. Це дійсно було так, адже, крім Діани і Чарльза, в березні того року другий син королеви, принц Ендрю, розлучився з Сарою Фергюсон, а дочка – принцеса Анна – розлучилася з Марком Філліпсом.

Також 20 листопада 1992 року в Віндзорському замку сталася моторошна пожежа. Її загасили лише через 15 годин: в результаті було спалено дев'ять залів і пошкоджено безліч приміщень.

Наслідки пожежі у Віндзорському замку 1992 року / Фото: Getty Images

Розставання принцеси Діани та принца Чарльза було дуже довгим і супроводжувалося масою скандалів. Наприклад, ЗМІ просто "вибухнули" від новин про суїцидальні схильності леді Ді. Незабаром, 1997 року, вона загинула в автокатастрофі.

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Усі ці події ми, найімовірніше, і побачимо в п'ятому сезоні. Також фанати серіалу дуже сподіваються, що покажуть зустріч принца Вільяма з Кейт Міддлтон, які познайомилися в університеті Сент-Ендрюс 2001 року.

Дата прем'єра п'ятого сезону "Корони" поки не анонсована. Раніше повідомлялося, що продовження вийде у 2022 році.

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