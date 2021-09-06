Комедія з Крус і Бандерасом і трилер із зіркою серіалу Хід королеви: огляд кінопрем'єр Венеції

78-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль, який в цьому році відкрився фільмом "Паралельні матері", продовжує вражати кінопрем'єрами

Кадри з фільмів "Минулої ночі в Сохо", "Офіційний конкурс", "Захід" / Фото: Скріншот з YouTube, labiennale.org

За минулі вихідні на Венеціанському кінофестивалі пройшли покази трьох картин, які були серед найочікуваніших кінопрем'єр. У позаконкурсній програмі – трилер "Минулої ночі в Сохо" із зіркою популярного серіалу "Хід королеви" Анею Тейлор-Джой у головній ролі. В основному конкурсі – іспанська комедійна драма з Пенелопою Крус і Антоніо Бандерасом, а також драматичний фільм "Захід" із Тімом Ротом і Шарлоттою Генсбур.

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Детальніше про фільми розповідаємо далі.

"Минулої ночі в Сохо"

4 вересня, в суботу, у позаконкурсній програмі показали новий фільм режисера Едгара Райта, який зняв багатьом відомі "Малюк на драйві", "Армагеддец", "Типу круті лягаві". Зіркою його нового психологічного трилера "Минулої ночі в Сохо" стала Аня Тейлор-Джон, найбільш відома за серіалом "Хід королеви".

За сюжетом, молода і талановита дизайнер Елоїза відкриває портал в Лондон 1960-х, де перетворюється на свого кумира – молоду співачку Сенді. Містичне переміщення вражає Елоїзу і вона навіть зустрічає там свою любов. Однак незабаром подорож у часі обертається страшними наслідками, а образ міста-мрії руйнується.

"Офіційний конкурс"

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Режисери Гастон Дюпра і Маріано Кон вирішили висміяти світ кіно з допомогою самого кіно. А назва фільму "Офіційний конкурс" говорить сама за себе.

За сюжетом, багатий бізнесмен наймає ексцентричного режисера Лолу, яку грає Пенелопа Крус, щоб екранізувати культовий роман. На прохання найняти кращих акторів, Лола запрошує на репетицію в свій особняк аргентинського актора Івана Торреса (Оскар Мартінес) і кінозірку Фелікса Ріверо. Актори повинні зіграти ворогуючих між собою братів, та от акторам і так непросто взаємодіяти один із одним, а методи роботи Лоли ще більше все ускладнюють.

"Захід"

Ще одна прем'єра на Венеціанському кінофестивалі прикувала до себе увагу, і це новий фільм Мішеля Франка. Режисер двічі отримував нагороду "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі, а в минулому році на Венеціанському був нагороджений премією Великого журі за антиутопический трилер "Новий порядок". В цьому році Мішель Франко повертається на екрани з драмою "Захід", в якій головні ролі зіграли Тім Рот ("Скажені пси", "Обмани мене") і Шарлоттою Генсбур ("Німфоманка", "Антихрист"). До речі, сценарій фільму режисер писав спеціально для Тіма Рота.

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У центрі сюжету – багатий спадкоємець, який під час відпустки в Мексиці дізнається про смерть матері. Незважаючи на те, що його сестра і родичі їдуть на похорон до Лондона, сам герой вирішує залишитися в країні і переїжджає в недорогий готель на узбережжі. Не знаючи мови і в цілому нічого про життя в країні, герой починає спілкуватися з місцевими жителями.

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