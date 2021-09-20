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Корона, Хід королеви і Тед Лассо – що потрібно знати про найкращі серіали за версією "Еммі-2021"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 12:02
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У ніч на 20 вересня у ЛА відбулася церемонія нагородження головної телевізійної премії – "Еммі". У підсумку більшість статуеток отримали проєкти стрімінг-платформи Netflix
Кадри з серіалів "Хід королеви", "Тед Лассо", "Корона"
Кадри з серіалів "Хід королеви", "Тед Лассо", "Корона" / Фото: Netflix, themoviedb.org, apple-tv-plus-press.apple.com

Тріумфатором на 73-й церемонії нагородження "Еммі" став серіал про життя королівської сім'ї – "Корона"- він отримав найбільшу кількість нагород. Найкращим комедійним серіалом назвали "Теда Лассо", а гучний "Хід королеви" з Анею Тейлор-Джой в головній ролі – отримав звання найкращого мінісеріалу. Усі три шоу спочатку лідирували за кількістю номінацій і в підсумку отримали найбільшу кількість нагород.

Вибір переможців, варто відзначити, досить гідний – кожен з серіалів завоював увагу глядачів і увійшов в їхні добірки найулюбленіших шоу. Що варто знати про цю трійку тріумфаторів – розповідаємо далі.

"Корона"

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Основні нагороди: найкращий драматичний серіал, найкращі актор і акторка (Джош О'Коннор і Олівія Колман), найкращі актор і акторка другого плану (Тобаяс Мензіс і Джилліан Андерсон), найкращий сценарій драматичного серіалу (Епізод War)

У четвертому сезоні сюжет охоплює події кінця 70-80-х років минулого століття. Це було бурхливе десятиліття, коли була обрана перша жінка прем'єр-міністр Великобританії, в той час, як шлюб спадкоємця на престол, принца Чарльза, наближався до краху.

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У четвертому сезоні в серіал прийшли дві яскравих акторки, які втілили не менш цікавих персонажів і частково затьмарили інших. Принцесу Діану зіграла молода акторка Емма Коррін, а прем'єр-міністра Маргарет Тетчер – зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон.

Четвертий сезон "Корони" встигли розкритикувати й за наявність фейків про королівську сім'ю. Попри те, що десь художня частина переважала над історичною правдоподібністю, серіал написаний, зіграний і поставлений блискуче.

Детальніше про серіал читайте тут.

"Тед Лассо"

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Основні нагороди: найкращий комедійний серіал, найкращий актор в комедійному серіалі (Джейсон Судейкіс), найкращі актори другого плану (Бретт Голдстин і Ханна Веддінгхем).

Комедійний серіал про тренера з американського футболу Теда Лассо, який за своїми причинами погоджується тренувати англійську команду і переїжджає до Великої Британії. Тут Тед стикається не тільки з різницею в правилах гри, але і з незвичним укладом життя в чужій країні. Спочатку гравці ставляться до нього нешанобливо, а нова власниця футбольного клубу і зовсім хоче зруйнувати команду. Але щира доброта, незгасний позитивний настрій і непідробна турбота Теда Лассо все змінюють.

Цікаво, що спочатку персонаж Тед Лассо був створений для серії промо-роликів NBC Sports для Англійської Прем'єр-ліги. У роликах знявся Джейсон Судейкіс. Через якийсь час, акторка Олівія Уайлд, яка на той момент була його дружиною, запропонувала створити з цього персонажу окремий серіал.

Це – шоу про сім'ю, про наставників і вчителів, про товаришів по команді. І я б не був тут, якби в моєму житті були відсутні ці три речі, – сказав один з творців шоу і виконавець головної ролі Джейсон Судейкіс.

"Хід королеви"

Основні нагороди: найращий мінісеріал, найкраща режисура мінісеріалу або фільму, найкраща операторська робота

У центрі сюжету – замкнута дівчинка вундеркінд Бет Хармон, яка росла в притулку і там же відкрила в собі талант до шахів. Але поряд з пристрастю до настільної гри, Бет знаходить й іншу – з малих років дівчинка починає споживати транквілізатори. Подорослішавши, героїня вирішує стати найуспішнішою у світі шахів і обійти своїх суперників-чоловіків, які домінують в цьому світі. Але без таблеток Бет не може грати.

Головну роль зіграла чарівна і харизматична Аня Тейлор-Джой, за яку вона вже отримала "Золотий глобус". Режисером виступив Скотт Френк, і у них вийшов геніальний тандем. Протягом семи епізодів розгортається захоплива і напружена історія, від перегляду якої неможливо відірватися. Творці серіалу перетворили гру на шахівниці в справжню битву, під час якої глядач починає переживати так, ніби сам сидить на місці Бет Хармон.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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