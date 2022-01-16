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Мати Гаррі Поттера буде трансгендерною жінкою: чого ще чекати у серіалі про чарівника?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 січня, 14:57
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Продюсери майбутнього серіалу за мотивами поттеріани вирішили зробити серйозні корективи в образи всіма знайомих персонажів. У проекті з'являться різні національності та гендерно-некомфорні герої
Батьки Гаррі Поттера в новому серіалі можуть бути темношкірі
Батьки Гаррі Поттера в новому серіалі можуть бути темношкірі / Фото: скріншот

Останнім часом ім'я авторки книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг все частіше з'являється в скандальній хроніці. Нещодавно письменницю звинуватили в антисемітизмі за образ гоблінів у книзі про чарівника .

Але схоже, що не за горами ще один скандал навколо книги про Гоґвортс, адже продюсер Меган Макеллі заявила, що незабаром вийде веб-серіал про Гаррі Поттера. Про це повідомляє Daily Mail .

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Сюжет серіалу трохи відрізнятиметься від знайомої історії, а головними героями стануть батьки Поттера.

Творці нового проекту повідомили про те, що вже розпочався кастинг на головні ролі у серіалі. Продюсери вирішили максимально урізноманітнити акторський склад та взяти на головні ролі небінарних, трансгендерних та не білих акторів.

Мати Поттера – трансгендерна жінка, а батько – не білий

Наприклад, на роль батьків Гаррі, Лілі та Джеймса Поттер шукають артистів, які зовні не схожі на персонажів Роулінг.

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У примітках кастингу зазначено, що це має бути актор із зовнішністю "азіатського, чорного, африканського походження, етнічно неоднозначного, багаторасового, корінного, латиноамериканського, латиноамериканського, близькосхідного, південноазіатського, індійського, південно-східно-азіатського".

Лілі та Джеймс Поттер у серії фільмів/скриншот

Чи буде темношкірою Лілі Поттер наразі невідомо, але головною вимогою до героїні залишається те, що це має бути "ґендерно-неконформна, небінарна, транс-жінка".

Сіріус Блек буде жінкою?

Хресний Гаррі Поттера Сіріус Блек, якого у фільмах про поттеріана зіграв Гаррі Олдман, може виявитися жінкою і темношкірою.

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У кастинг-листах з описом необхідних героїв продюсери не вказали стать актора, лише його расову приналежність.

Гаррі Олдман у ролі Сіріуса Блека/скриншот

Схоже, така сміливість творців серіалу може не на жарт роздратувати творець персонажів Джоан Роулінг, адже всі авторські права на книги про світ чарівників належать їй.

Нагадаємо, що через трансфобію письменницю навіть не покликали зніматися в спецепізоді "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу". До речі, ми описували сюжет фільму.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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