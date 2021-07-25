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Метту Леблану – 53: цікаві факти про актора і п'ять найкращих цитат Джої з "Друзів"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 липня, 15:21
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Згадуємо культові фрази всіма улюбленого персонажа
Метту Лебланом виповнилося 54! Кращі цитати Джоуї з "Друзів"
Метту Лебланом виповнилося 54! Кращі цитати Джоуї з "Друзів" / Фото: YouTube

Сьогодні, 25 липня, знаменитому американському актору Метту (Меттью) Леблану виповнюється 53 роки. Сьогодні.Lifestyle вирішили згадати біографію актора, а також гучні проєкти, в яких він знявся. Звичайно, найбільшу популярність йому принесла роль Джої в серіалі "Друзі".

Нагадаємо, що зйомки продовження серіалу "Друзі" відклали через коронавірус.

Метт Лебланнародився в штаті Массачусетс, США. У актора є ірландські, німецькі, англійські і французькі корені з боку батька і італійські з боку матері. У дитинстві майбутній голлівудський актор мріяв стати мотогонщиком, беручи участь в юнацьких змаганнях, але пізніше кинув це захоплення.

В тренді

Наприкінці 1980-х Леблан став з'являтися в деяких телевізійних рекламних роликах, включаючи реклами таких відомих брендів, як Heinz, Levi's і Coca-Cola.

ТОП-5 фактів про Меттью Леблана

  1. В юнацтві Метт Леблан займався в театрі культури і мистецтв, а одного разу він виконав роль Ісуса у виставі "Ісус Христос Суперзірка".
  2. Після закінчення "Друзів" актор знімався в спін-офф серіалу "Джої".
  3. Доньці Метта – Марині був поставлений діагноз рідкісного розладу розумової діяльності, яке впливає на її фізичні здібності і викликає епілептичні напади.
  4. Метт потрапив до списку "50 найкрасивіших людей у світі" за версією People 2000 року.
  5. Перші зароблені гроші за зйомки в серіалі "Друзі" – 11 доларів. Метт отримав їх під час прослуховування. Він зізнався, що витратив ці гроші на гарячий обід.

П'ять найкращих фраз Джої

  1. Всім відома фраза "Як ся маєш?" або ж "How you doin'?".
  2. - У мене таке запитання: гомо сапієнс вимерли тому, що вони були гомосексуалістами? – Джої, гомо сапієнс – це люди!
    - А я ж їх не засуджую...
  3. Джо (про Дженіс): Коли тільки вона починає сміятися, мені хочеться собі руку вирвати – аби було чим в неї жбурнути!
  4. - Джо, ти не зобов'язаний все доїдати.
    - Ні, зобов'язаний. Інакше що далі? Сьогодні я не зможу доїсти індичку, а завтра відкушу половину шоколадного батончика, а решту покладу в холодильник?!
  5. - Це всього лише теорія! Є багато теорій, які себе не виправдали: самотній стрілок, комунізм, геометрія...

Нещодавно ми показували, як зараз виглядає Меттью Перрі з "Друзів".

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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