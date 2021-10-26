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Мінкульт виділив 20 млн на фільм про геїв. У Мережі картину засудили за використання християнських символів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 15:07
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В Україні знімуть драму про стосунки двох хлопців-підлітків. Продюсер назвав картину "масштабним арт-кіно з шекспірівським сюжетом", та "Мій юний принц" вже отримав велику кількість негативних відгуків
Мінкульт виділив 20 мільйонів гривень на фільм про геїв / Фото: Ivan Tsupka
Мінкульт виділив 20 мільйонів гривень на фільм про геїв / Фото: Ivan Tsupka / Фото: Колаж: Сьогодні

У фільмі режисера Хачатура Василяна "Мій юний принц" головні ролі виконають Петро Ніневський, Вікторія Литвиненко, Євген Лісничий, Ксенія Жданова та Анастасія Пустовіт.

У центрі сюжету – 17-річний підліток, який веде розгульний спосіб життя. Хлопець закохується в іншого молодика і заради нього кидає свою дівчину.

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"Мій юний принц" потрапив до списку переможців 17-го конкурсного відбору Держкіно та на зйомки з держбюджету виділять 20 мільйонів гривень.

В Україні знімуть фільм про представників ЛГБТ / Фото: Ivan Tsupka

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Реакція громадськості

У фільмі "Мій юний принц" та промо до нього використовується безліч відсилань до творів мистецтва, наприклад, "Оплакування Христа", "Створення Адама", а також християнська символіка.

Промо "Мій юний принц" відсилає до фрески Мікеланджело / Фото: Ivan Tsupka

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Одним із перших це засудив екс-нардеп Ігор Мосійчук, написавши у своєму Telegram-каналі наступне:

За результатами конкурсу випливає, що українському глядачеві нібито необхідна драма з життя геїв, які знущаються з християнських символів і перетворюють їх на сатанинське збочення.

Обкладинка фільму "Мій юний принц" – відсилання на картину Рене Магритт "Закохані" / Фото: Ivan Tsupka

Розкритикували "Мого юного принца" і представники церкви. Так, єпископ Віктор Кацаба вважає, що гроші, які держава віддасть на створення фільму, слід витратити на найважливіші речі:

Чи може держава знайти інше застосування для 20 мільйонів гривень? Наприклад, виділити їх на купівлю дорогих ліків для хворих дітей, пенсіонерів та інвалідів... Ці кошти хтось вирішив витратити на потреби гей-пропаганди. Навіщо? Відповідь очевидна – для того, щоб ЛГБТ-"цінності" швидше приживалися у свідомості наших співвітчизників, – написав Віктор Коцаба.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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