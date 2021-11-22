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Miramax: Тарантіно вкрав 7 шматків "Кримінального чтива"

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Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 20:33
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Кінокомпанія Miramax подала позов до суду на Квентіна Тарантіно. Режисер виставив на продаж сім ексклюзивних, неопублікованих раніше сцен із культової стрічки "Кримінальне чтиво"
Дивіться "Кримінальне чтиво" на OLL.TV
Дивіться "Кримінальне чтиво" на OLL.TV / Фото: oll.tv

На прес-конференції Тарантіно NFT.NYC повідомив, що права на ексклюзивні матеріали плануються до продажу на аукціоні у вигляді цифрових NFT-токенів. Miramax вважає продаж матеріалів порушенням своїх авторських прав, і що режисер не може самостійно продавати будь-які матеріали, що стосуються стрічки. У позові зазначено, що Тарантіно вже розпочав PR-кампанію аукціону, не повідомивши студію.

Режисер Квентін Тарантіно отримав судовий позов
Режисер Квентін Тарантіно отримав судовий позов / Фото: instagram.com/latimes

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Фільм "Кримінальне чтиво" постійно знаходиться в першій десятці списку 250 найкращих кінокартин на сайті IMD. Він мав великий успіх у публіки і вважається однією з найважливіших подій в історії кінематографу, що дала поштовх розвитку незалежного американського кіно.

За оригінальний сценарій фільм був удостоєний премії "Оскар" , "BAFTA" та "Золотий глобус", а також отримав "Золоту пальмову гілку" кінофестивалю Канна.

Переглянути знаменитий фільм одного з найкращих режисерів сучасності, через який розгоряється цей конфлікт можна на сервісі OLL.TV.

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"Кримінальне чтиво"
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Читайте на тему:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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