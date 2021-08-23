Ми подивилися "Дев'ять зовсім незнайомих людей" з Ніколь Кідман – ділимося враженнями

Ми подивилися лише три серії, які вийшли на цей момент, але скажемо оразу – це один з найкращих серіалів цього сезону, від якого неможливо відірватися

Кадр з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: instagram.com/9strangershulu

Після того як шоураннер Девід Едвард Келлі зачарував нас хітом "Велика маленька брехня", а потім – заманив детективним трилером "Відіграти назад" з Ніколь Кідман і Х'ю Грантом, нам лише залишалося дочекатися виходу наступної новинки, щоб знову "зависнути" перед екраном.

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В "Дев'яти зовсім ідеальних незнайомцях" по книзі Ліани Моріарті нам доведеться спостерігати за групою американців, які, кожен зі своєї причини, приїжджають в розкішний спа-центр, де героїня Ніколь Кідман бере їх до себе "під крило".

Після перегляду перших серій ми злегка перелякані, заінтриговані та вмираємо від цікавості, як далі розвиватиметься сюжет. Тому поспішаємо поділитися першими враженнями.

Про сюжет

Ніколь Кідман грає російську емігрантку Машу, яка в минулому була зухвалою бізнесвумен, а тепер – гуру здорового способу життя. До її спа-центру під назвою "Транквілум" приїжджають дев'ять гостей, яких зустрічають умиротворені та доброзичливі помічники Маші – Даліла і Ян, одягнені в форму, що нагадує одяг буддійських ченців.

Даліла і Ян забирають у гостей телефони, смартчаси, планшети, а також чіпси, алкоголь – загалом усе, що пов'язує з реальним світом і згубними звичками. Протягом десяти днів вони мають їсти лише метаболічно адаптовані страви, проходити процедури та навіть дні голодування. Це одразу ж стає проблемою для однієї героїні – Instagram-інфлюенсерки, яка не може зняти те, що відбувається для поста в соцмережі.

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Поступово методи терапії стають все більш страшними. Але поки ми намагаємося розгадати, що насправді готує Маша для своїх гостей, вони сприймають це як нешкідливу оздоровчу програму.

Кадр з серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: themoviedb.org

Мелісса Маккарті майже що затьмарює Ніколь Кідман

Якщо вам сподобалися комедії "Шпигунка", "Копи в спідницях", "Піймай шахрайку, якщо зможеш" або "Мисливці за привидами", ймовірно, ви теж в захваті від Мелісси Маккарті. У серіалі вона грає письменницю, яка абсолютно не вписується в компанію тих, хто вибрав здоровий спосіб життя. Можна сказати, що Маккарті у своїй ролі навіть більш переконлива, ніж Кідман в ролі загадкової Маші. Але розповімо і про інших героїв історії.

Мелісса Маккарті в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

Серед гостей – молода пара Джессіка (Самара Вівінг) і Бен (Мелвін Грегг), стосунки яких руйнуються на очах.

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Джессіка (Самара Вівінг) і Бен (Мелвін Грегг) в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: instagram.com/9strangershulu

Ларс (Люк Еванс) – цинічний чоловік, у якого начебто все добре в житті, але також переживає внутрішній конфлікт і проблеми в стосунках.

Люк Еванс в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: instagram.com/9strangershulu

Тоні (Боббі Каннавале) намагається впоратися з травмою минулого і вдається не до найкращих методів для вирішення цього.

Боббі Каннавале в ролі Тоні / Фото: instagram.com/9strangershulu

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Кармел (Реджина Холл) має намір схуднути та відчути себе привабливою після того, як її покинув чоловік.

Кармел (Реджина Холл) в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" (2021) / Фото: instagram.com/9strangershulu

Чи зрівняється серіал з "Великою маленькою брехнею"?

"Дев'ять зовсім незнайомих людей" об'єднав в собі трилер і драму. Не можна сказати, що сюжет розвивається стрімко. Також немає потужної головною загадки, як, наприклад, в "Великій маленькій брехні" це було вбивство.

Тут більш повільний розвиток подій, а розмови між персонажами займають, можливо, більше часу, ніж багатьом хотілося б.

Разом з цим з кожною серією інтрига зростає, емоції та стосунки між персонажами – чіпляють, пейзажі – захоплюють, а незвичайні методи терапії Маші – розбурхують.

Зрештою додамо, що серіал не можна назвати ідеальним в усіх його сенсах. Але якщо ви шукали щось подібне на "Велику маленьку брехню", "Відіграти назад" або схожі таємничі драми, в цьому серіалі є всі необхідні компоненти.

Ніколь Кідман в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Фото: Скріншот з YouTube

Серіал складається з восьми епізодів. Перші три епізоди були випущені в день прем'єри, 18 серпня. Далі виходитиме по одному епізоду на тиждень.

Дивіться трейлер серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей":

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