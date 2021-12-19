На російському ТБ покажуть новий сезон серіалу Свати, виробництва Кварталу 95

Українським компаніям заборонено співпрацювати з низкою російських каналів, зокрема з "Росію 1", де все ж вийде сьомий сезон комедійного телесеріалу

Новий сезон серіалу "Свати" вийде на російському каналі / Фото: YouTube

Прем'єра "Сватів-7" в Україні відбудеться 20 грудня, а в Росії покажуть сезон через тиждень. Про це виконавиця однієї з головних ролей Тетяна Кравченко повідомила у своєму Instagram-профілі, опублікувавши фан-афішу

Починається зворотний відлік! Українські глядачі побачать сьомий сезон 20 грудня, а російські 27-го! Як на мене чудовий подарунок до Нового року, – написала екранна Валентина Будько.

У YouTube також опубліковано трейлер нового сезону "Сватів":

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Як "Свати" оминули закон?

Як відомо, Україна ввела санкції стосовно низки російських телеканалів та інформаційних агенцій. Відповідно, українські компанії не можуть торгувати своїм продуктом у РФ.

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Проте компанія "Квартал 95" продала права на свій контент, зокрема й "Сватів", закордонним клієнтам, які вже самі перепродують трансляцію до РФ.

Кадр з серіалу "Свати" / Фото: YouTube

Так само сталося і зі "Слугою народу", три серії якого показали на російському "ТНТ". Під час прес-конференції з журналістами у листопаді, Володимир Зеленський, якому поставили питання про те, чому серіали "кварталу" транслюють на росТВ, він заявив, що не знає, що вийшов з компанії і не в курсі справ.

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Мене це не цікавить. Я все це віддав, – сказав президент України.

Нагадаємо, що актор Федір Добронравов, який знявся у "Сватах", публічно визнав окупований Крим російським і кілька разів відвідував півострів. У зв'язку з цим у 2017 році йому заборонили в'їзд до України.

Добронравова несли до "чорного списку" Мінкульту, але вже у червні 2019-го його ім'я звідти прибрали.

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