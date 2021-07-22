Нацрада не отримувала звернення про порушення мовного закону телеканалами – Герасимюк

Контроль за виконанням Закону про державну мову – це відповідальність спеціального Уповноваженого. Нацрада з питань теле- і радіомовлення не має права здійснювати такий держконтроль

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк / Фото: Facebook

Національна рада з 16 липня 2021 року і до цього моменту не отримувала жодних звернень або актів від Уповноваженого із захисту державної мови. Ми не вважаємо публічні заяви в соцмережах коректним способом спілкування між держорганами, тим більше якщо вони містять недостовірну чи неповну інформацію. Про це заявила Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк на сайті регулятора.

У повідомленні є роз'яснення, що єдиним органом, який здійснює державний контроль за застосуванням державної мови при поширенні і демонстрації фільмів в Україні, – є Уповноважений із захисту державної мови.

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення не має права і на нього не покладаються обов'язки щодо здійснення такого державного контролю, йдеться в повідомленні.

Герасимюк пояснила, що Нацрада застосовує санкції виключно в разі порушення телерадіоорганізаціями вимог про мовні квоти Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (частина 2 статті 72) і/або умов ліцензії, і не має права застосовувати санкції за порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Читайте також: На телеканалі Україна відбулися зміни в складі ведучих новин Сьогодні

У повідомленні регулятора чітко вказано:

Контроль за виконанням Закону про державну мову – це пряма відповідальність спеціального Уповноваженого.

Нагадаємо, що раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в Facebook написав, що за результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, шість українських телеканалів порушили мовний закон. За словами Кременя, він звернувся до Нацради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати санкції до згаданих шести телеканалів.

16 липня 2021 року встипили в силу частини 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким вводяться норми застосування української мови в сфері культури.

Днем раніше Медіа Група Україна прокоментувала норми мовного закону, де підтвердила, що завжди виконувала і буде виконувати закони України.

Як українські знаменитості відреагували на мовний закон – дивіться відео: