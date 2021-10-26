Надія Хільська про акторство: "Головне – не отримати шизофренію"

Вже 25 жовтня на каналі НЛО TV відбудеться прем'єра нового сезону ситкому "Швидка". У непростій справі бригадам екстреної медичної допомоги вже четвертий сезон поспіль допомагатиме лікар приймального відділення – гарна та розумна Віталіна Романівна. Її в серіалі втілює актриса Надія Хільська

Зірка НЛТ TV Надія Хільська у великому інтерв'ю розповіла про акторство / Фото: пресслужба

У справжньому житті Хільська, як і її героїня, має безліч талантів і явну цілеспрямованість. Ми розпитали Надію про роботу у проекті "Швидка", професії, освоєні до повного занурення в акторство, ревнощів чоловіка, а також причини моральної втоми, про яку актриса писала в соцмережах.

Наді, розкажи, як пройшли зйомки нового сезону "Швидкої".

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Зйомки 4-го сезону пройшли дуже стрімко, але від цього не менш весело та радісно, бо сценарій – бомба. Гадаю, глядачам буде дуже цікаво.

Акторка Надія Хільська / Фото: пресслужба

Чи стала роль доктора Віталіни знаковою для тебе?

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Звісно, це моя перша лінійна роль. Тим більше, така розкішна! Мені дуже пощастило. Я потрапила до чудесного колективу. Режисер, продюсер, актори – усі дуже класні. І щороку ми стаємо лише ріднішими.

Чи було таке, що у реальному житті стали у нагоді медичні знання, набуті під час роботи над "Швидкою"?

Щодо використання знань чи навичок безпосередньо зі зйомок серіалу – не було. Але одного разу була ситуація, коли я викликала швидку дитині додому, і лікар упізнав у мені Віталіну Романівну. Можна сказати, що "Швидка" таки мені знадобилася у реальному житті (усміхається – ред.).

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Твоя героїня Віталіна дуже ревнива. А ти ревнуєш чоловіка-актора до колег, з якими він грає кохання?

Ні, ми не ревнуємо одне одного до партнерів зі зйомок, тому що це частина нашої професії. Обговорюємо роботу, як і всі люди. Від інших сфер діяльності нас відрізняє лише те, що ми говоримо: "У мене сьогодні постільна сцена була з таким-то актором", "А я сьогодні цілувався з такою-то актрисою" (сміється – ред.).

Надія Хільська з чоловіком / Фото: пресслужба

Судячи з твоєї біографії, ти дуже цілеспрямована. З ранніх років намагалася працювати та заробляти?

Так, якісь підробітки були ще за часів школи. Наприклад, роздавала листівки від однієї компанії газованих напоїв. А потім, коли мені було 15, почала співати у вечірньому шоу у кафе-кабарі – одну пісню за п'ятнадцять гривень. Потім вийшла на новий рівень – аж дві пісні. А згодом ще й почала вести те саме шоу. Отакий підйом кар'єрними сходами.

А як батьки тоді поставилися до підробітку у кафе-кабарі?

Чудово поставилися. Я у 15 років вже була досить сформованою та самостійною дівчиною. І мені завжди вистачало голови на плечах, щоб налагодити комунікацію з будь-ким. Звісно, бували в житті ситуації, коли чіплялися відвідувачі закладу. Але це вже почалося у нічному клубі, де я співала понад десять років у музичному колективі. Тоді я відразу зверталася до співробітників охорони, і вони завжди приходили на допомогу.

До роботи в кіно Надія Хільська співала у барі та викладала вокал / Фото: пресслужба

Нічне життя було пряме насиченим, вимотуючим, бо треба було його поєднувати з театром. Але при цьому я запам'ятала той час, як дуже класний! З виступів у клубі з букетами квітів я йшла частіше, ніж із театру після вистав. Це було дуже приємно.

Адже ти займалася ще й викладанням вокалу. Чи подобалася тобі ця робота?

Люблю викладати, лише не дітям. Люблю займатися із дорослими. Дітлахам потрібно більшою мірою розважати, а з дорослими можна до таких інсайтів докопатися, що часом навіть сама дивувалася!

Чому в якийсь момент почала менше займатися співом і наголосила саме на акторстві?

Дуже довго я намагалася всидіти на багатьох стільцях однією попою. Тому вирішила спробувати не розпорошуватися. Подивимося, чого це приведе.

Надія Хільська на зйомках серіалу "Швидка" / Фото: пресслужба

Як гадаєш, у чому головна перевага роботи актрисою?

У тому, що я можу проживати не одне життя, а безліч: побути і лікарем, і хіміком-рятувальником, і якоюсь суперстервою. Це ж так цікаво! Головне – не заробити шизофренію (усміхається – ред.).

А хотіла б займатися дубляжем фільмів чи серіалів?

Дуже хотіла б. Це моя мрія! Хочу озвучувати будь-яких персонажів, але найбільше – диснеївських принцес. Щоб усе за класикою та з піснями.

Нещодавно твої чоловік та донечка відпочивали у Франції на Блакитному березі. Чому не поїхала з ними?

Я працювала та й чоловік теж поїхав на зйомки. Просто так вийшло, що це територіально збіглося з місцем, де мешкає моя мама. Дивно було б не скористатися цим і не відвезти онучку в гості до бабусі.

Надія Хільська з чоловіком і донечкою / Фото: пресслужба

Ти писала у соцмережах, що зараз морально втомилася. В чому причина?

Напевно, все нашарувалося – і осіння нудьга, і просто втома. Ось-ось закінчується проєкт, який тривав півроку. Трохи видихну. Але мені вистачить пару, максимум три вихідні, і я знову завою по роботі!

Який найкращий спосіб відновити позитивний настрій для тебе?

Немає нічого кращого, ніж прибирати, купити собі букетик квітів і в чистій квартирі подивитися якийсь гарний серіал, душевне кіно, інтерв'ю або передачу, при цьому клацаючи насіння. Цим я і займуся найближчим часом!

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