Справжній детектив Мак-Конагей може стати губернатором Техасу

Актор Меттью Макконахі може стати губернатором Техасу. Згідно з опитуванням видання "Dallas Morning News" та Техаського університету за нього готові проголосувати близько 45% виборців

Меттью Макконахі у серіалі "Справжній детектив" / Фото: Инстаграм

У гонці "один на один" актор перемагає як чинного губернатора Грега Ебботта, так і кандидата від демократів Бето О'Рурка. Однак коли респондентам запропонували обирати одного з трьох кандидатів, Ебботт, якого підтримує колишній президент Дональд Трамп, випередив решту.

Раніше Макконахі під час подкасту The Balanced Voice заявив, що подумує над тим, щоб висунутись на посаду губернатора штату Техас. Історія вже знає такий випадок: у 2003 році Арнольда Шварценеггера було обрано на посаду губернатора Каліфорнії від Республіканської партії. Він пробув на цій посаді два терміни.

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"Справжній детектив" отримав п'ять премій "Еммі" / Фото: Инстаграм

Родом знаменитий актор із невеликого містечка Ювалде на півдні штату Техас. Цей штат пов'язує з Макконахи ще й той факт, що саме за роботу у фільмі "Даласький клуб покупців" він отримав премії "Оскар" та "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль.

Поки букмекери оцінюють шанси одного з найхаризматичніших акторів сучасності очолити другий за величиною штат США, пропонуємо подивитися в AMEDIATEKA на OLL.TV перший сезон культового серіалу "Справжній детектив".

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У ньому Мак-Конагей показав неперевершений рівень акторської майстерності. До речі, дія серіалу починається у штаті Луїзіана, який межує з рідним штатом Меттью.

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