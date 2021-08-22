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Названо лауреатів Одеського кінофестивалю: хто отримав Золотого Дюка

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 08:22
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21 серпня відбулося закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Дізнайтеся, кому з кінематографістів дісталася заповітна статуетка
Названо переможців Одеського міжнародного кінофестивалю 2021
Названо переможців Одеського міжнародного кінофестивалю 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

Спеціальним гостем закриття ОМКФ-2021 став відомий британський актор і режисер Террі Гілліам. Йому вручили "Золотого Дюка" за Внесок у кіномистецтво.

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В цьому році в Національній конкурсній програмі кінофестивалю брали участь шість повнометражних фільмів і вісім короткометражних фільмів.

Переможці Одеського кінофестивалю 2021

  • Спеціальний диплом журі – Суперник, режисер Маркус Ленц, Україна / Німеччина, 2020.
  • Кращий короткометражний фільм – Татусеві кросівки, реж. Ольга Журба.
  • Кращий актор – акторський склад фільму СТОП-ЗЕМЛЯ, режисер Катерина Горностай, Україна, 2021.
  • Кращий режисер – Никон Романченко, Leopolis night.
  • Кращий повнометражний фільм – СТОП-ЗЕМЛЯ, режисер Катерина Горностай, Україна, 2 021.
  • Гран-прі ОМКФ Золотий дюк – СТОП-ЗЕМЛЯ, режисер Катерина Горностай, Україна, 2021.

Нагороди міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI

  • Кращий короткометражний фільм – Татусеві кросівки, реж. Ольга Журба.
  • Кращий повнометражний фільм – Із зав'язаними очима, режисер Тарас Дронь, Україна, 2020.

Після церемонії нагородження ОМКФ на Потьомкінських сходах показали фільм Чарлі Чапліна "Малюк" під акомпанемент Одеського симфонічного оркестру.

Детальніше про закриття ОМКФ-2021 дивіться в сюжеті:

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Нагадаємо, що в цьому році фестиваль в Одесі відбувся напередодні святкування 30-річчя Незалежності України, саме тому в конкурсній програмі брали участь виключно українські фільми.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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