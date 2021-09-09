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Нео повернувся! Warner Bros. випустила трейлер "Матриця 4: Воскресіння" (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 17:16
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Про зйомки продовження культової трилогії "Матриця" стало відомо ще в 2019 році. З тої пори шанувальники з нетерпінням стежили за новинами про фільм
Кадри з фільму "Матриця 4: Воскресіння"
Кадри з фільму "Матриця 4: Воскресіння" / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні Warner Bros. Pictures опублікувала перший повноцінний трейлер фільму "Матриця 4: Воскресіння", у якому до своїх ролей повернулися Кіану Рівз, який зіграв Нео, Кері-Енн Мосс в ролі Трініті, Джада Пінкетт-Сміт в ролі Ніобе та інші. Режисерське крісло в четвертому фільмі поодинці зайняла Лана Вачовскі, на відміну від попередніх частин, в яких вона працювала разом з Ліллі Вачовські.

У трейлері, опублікованому на YouTube, Нео приходить до психіатра і розповідає йому про свої незвичайні сни. Нео нічого не пам'ятає про минуле і йому здається, що він божеволіє. Але з появою Морфеуса все змінюється.

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Кіану Рівз в ролі Нео у фільмі "Матриця 4: Воскресіння"
Кіану Рівз в ролі Нео у фільмі "Матриця 4: Воскресіння" / Фото: Скріншот з YouTube

У четвертій "Матриці" акторський склад поповнився іншими відомими зірками: Нілл Патрік Харріс ("Як я зустрів вашу маму"), Яхья Абдул-Матін II ("Рятувальники Малібу", "Аквамен"), Крістіна Річчі ("Сонна лощина"), Пріянка Чопра ("Рятувальники Малібу").

Прем'єра запланована на 22 грудня цього року і відбудеться одночасно в кінотеатрах і на стрімінг-сервісі HBO Max.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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