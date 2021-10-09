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Новий "Декстер" вийде на OLL.TV. Все, що потрібно знати про серіал

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
9 жовтня, 10:09
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Вперше серіал "Декстер" з'явився на екранах в 2006 році і відтоді вийшло вісім сезонів. 8 листопада стартує довгоочікувана нова історія, яка обіцяє глядачам нові інтриги, загадки і яскраві переживання
Фото: кадр із серіалу "Декстер"
Фото: кадр із серіалу "Декстер"

В Україні "Декстера" можна легально подивитися тільки в "Амедіатеці" на стрімінговому сервісі OLL.TV.

У зв'язку зі світовою прем'єрою нового дев'ятого сезону на сервісі зібрані всі епізоди знаменитого серіалу, і шанувальники можуть згадати всю історію відомого серійного вбивці.

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Серіал "Декстер" доступний на OLL.TV

А вже 8 листопада підписники побачать прем'єру "Декстер: Свіжа кров" одночасно з усім світом.

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Про що серіал "Декстер"

Декстер працює судмедекспертом в поліції Маямі, а у вільний від роботи час вбиває людей. Справа в тому, що Декстер – серійний вбивця з дитячою психологічною травмою.

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Батько навчив головного героя своєрідного "кодексу" – правилами, які дозволяють йому вбивати тільки поганих людей і не потрапляти в поле зору поліції.

На перший погляд Декстер веде цілком нормальне життя. Так що навіть його сестра і дівчина, з якою він зустрічається, не підозрюють про його темну сутність.

На тлі інших численних серіалів "Декстер" виділяється безліччю престижних премій – понад 100 номінацій і 30 нагород, зокрема кілька "Золотих глобусів", "Еммі", "Сатурнов" і нагород Гільдії кіноакторів США.

Ми відібрали 20 найяскравіших фактів про серіал, який цього року відзначив своє п'ятнадцятиріччя.

  • Номінально серіал знятий по книзі "Демон, що спить у Декстері", та вже в першому сезоні спостерігаються істотні розбіжності з нею, а після другого вони перетинаються ще менше.
  • У реальному житті екранні брат і сестра Моргани все-таки одружилися. Майкл Холл і Дженніфер Карпентер побралися в 2008 році. Правда, вже через два роки вони розлучилися.
  • Ранок Декстера Моргана, яке глядач бачить в заставці, насправді нічим не відрізняється від ранку звичайної людини. Але макрозйомка робить те, що відбувається, неймовірно зловісним. Один з кінокритиків навіть сказав, що цього досить для розуміння характеру героя.

  • Декстер і Доакс в серіалі – противники, чиє протистояння запам'яталося багатьом. Однак в реальному житті актори – кращі друзі.
  • Героїня Дебори Морган, яку талановито зіграла Дженніфер Карпентер, любить міцні слівця. Підраховано, що слово "fuck" вона вимовила в серіалі 966 раз.
  • За всі сезони жертвами Декстера стали 117 чоловік. Йому довелося знищити свою першу коробку з слайдами крові, яких було 45, у новій коробці їх 43, але були і жертви, у яких цей маніяк кров не брав.

  • У восьмому сезоні глядачі не завжди бачать в ролі Анхеля Батісти самого Девіда Зайяса. Справа в тому, що вони з сином дуже схожі, і той час від часу підміняв батька на зйомках.
  • Девід Зайяс, який зіграв поліцейського, сам у минулому був офіцером поліції в Нью-Йорку. А до цього служив в американських ВПС.
  • Декстер вбиває в середньому по одній людині на місяць. Це становить 15-20% всіх вбивств, які відбуваються в Майамі за рік (в середньому їх від 60 до 80). І при цьому багатьох з його жертв все одно вважають зниклими безвісти.
  • Майкл Холл під час зйомок випадково розбив яхту. Збиток від цього склав 8 тисяч доларів.
  • "Декстер" перекладається з латині як "права рука". При цьому мається на увазі, що є і "ліва рука", тобто темна сторона героя, його зловісна сутність. Автор роману "Демон, що спить у Декстері" Джеффрі Ліндсей підтвердив це, сказавши, що вибрав ім'я, щоб відобразити "нормальність" того, ким Декстер прикидається.
Кадр з серіалу "Декстер"

  • За версією журналу Empire в 2008 році "Декстер" зайняв тридцятому місці в списку найкращих телешоу.
  • Декстер часто говорить про темного пасажира. При цьому він завжди носить темні тони світлих на перший погляд сорочок.
  • Варто звернути увагу на наручний годинник персонажа – це Timex 1973 з групою Speidel Twist-O-Flex. Вони не змінюються протягом усіх восьми сезонів. Модель обрана не просто так. Вони прості, довговічні і зовсім не виділяються зовні. Таким чином електронний хронометр ідеально відповідає тому образу, який вибрав для себе Декстер Морган і який він демонструє іншим.
  • "Мавпа" в коробці – один з яскравих епізодів серіалу. І глядачі звернули увагу, що при розмові з Сільвією Прадо головний герой тримає телефон догори ногами.
  • Декстер явно фанат "Форда". Практично всі його автомобілі – саме цієї марки.

Кадр з серіалу "Декстер"

  • Тільки Ханна Маккей і Люмен Пірс вижили, знаючи секрет Декстера. Його батько Гаррі помер, як і його брат Брайан (Руді Купер). Не залишилися в живих й інші вісім чоловік: Мігель Прадо, сержант Доакс, Евелін Фогель, Зак Гамільтон, "Трійця", лікар Фогель, Камілла Фігг, Ліла Турне і сама ЛаГуерта.
  • В останньому епізоді четвертого сезону Декстер "пророкує" свою подальшу долю. Розмовляючи з Артуром Мітчеллом ( "Трійцею"), він задається питанням про те, чи не краще сфальсифікувати свою смерть і отримати нову особистість, якщо альтернатива – це проблеми для твоєї родини, яка живе з вбивцею. У восьмому сезоні Декстер саме так і чинить – інсценує свою смерть і стає невідомим лісорубом.
  • Тільки Дебора Декстер обертає в білу плівку – символ невинності. Всіх інших, кого він скидав в океан, загортав у чорні пакети.
  • Реклама третього сезону серіалу була вкрай незвичайною. У чотирнадцяти фонтанах, які розташовані у великих американських містах, замість води з'явилася бутафорська кров. Це було дуже вражаюче видовище, особливо в "Парку любові" в Філадельфії, де є фонтан-гейзер.

Дивіться всі епізоди "Декстера" в Amediateka на OLL.TV і не пропустіть міжнародну прем'єру одного з найпопулярніших кримінальних серіалів!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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