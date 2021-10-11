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Новий Супермен у коміксах DC змінив свою орієнтацію

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 жовтня, 23:41
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Герой закрутить роман зі своїм другом-репортером Джеєм Накамурою
Син Кларка Кента в коміксах DC — бісексуал/Фото: twitter.com/DCSuperman
Син Кларка Кента в коміксах DC — бісексуал/Фото: twitter.com/DCSuperman

Автори супергеройських коміксів від DC зробили "камін-аут" новому Супермену, розкривши його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про це повідомив автор Том Тейлор.

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Новий випуск коміксу

У п'ятому випуску серії "Син Кал-Ела", який побачить світ 9 листопада, син Кларка Кента Джон не просто стане бісексуалом, але і закрутить роман зі своїм приятелем-репортером Джеєм Накамурою. Таким чином він повторить долю свого батька, який одружився з журналісткою Лоїс Лейн.

Що говорить автор коміксу

"Супермен — це символ, який уособлює надію, істину і справедливість. Сьогодні він уособлює дещо більше. Сьогодні все більше людей можуть побачити себе в наймогутнішому супергерої з коміксів", — розповів Том Тейлор.

Джон Кент був Супербоєм до липневого випуску, коли його батько відійшов від справ, а він зайняв його "посаду" Супермена.

Не тільки Супермен

Інклюзивність в коміксах DC торкнулася не тільки Супермена, а й напарника Бетмена — нового Робіна. Він в серпневому випуску "Бетмен: Міські легенди" теж виявився представником ЛГБТ.

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Несподіваний камінг-аут

Англійський арбітр Джеймс Адкок в національний день камінг-ауту в Великобританії зізнався, що він гей.

"Коли я переходив від неповного робочого дня до повноцінної роботи в футболі, деякі знали, а деякі ні. Тепер всі мої колеги знають, і це просто норма. І, чесно кажучи, був інтерес з боку колег, які говорили: "Я пишаюся тобою, Джеймс, що ти можеш бути відкритим геєм в спорті", тому що вони знають перешкоди, які все ще є. Я піддавався насильству на ґрунті гомофобії, і я не можу розповісти вам історію, в якій мені доводилося боротися або долати це", — розповів арбітр.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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