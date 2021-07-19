Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Більше не пара

Стан МакSим

Заява Брітні

Лорак про чоловіків

Переможці Канн

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Кінострічка

Про що буде новий Секс у великому місті: хвороблива зрілість і розлучення з розділом майна

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 липня, 09:35
Копіювати лінк
Перший серіал став культовим, адже подарував рольові моделі мільйонам жінок у віці 30-40 років. Він став культовим, але не революційним
Перший кадр з нового "Секс у великому місті"
Перший кадр з нового "Секс у великому місті" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Їм по 50 і вони знову на екранах! В США почалися зйомки продовження культового серіалу "Секс і місто". Перші кадри вже потрапили в мережу! Впадає в очі: головних героїнь тепер – троє, а не четверо. Відома своїми пригодами Саманта від зйомок в нових серіях відмовилася. І сталося це не без скандалу. Про головні плітки навколо продовження серіалу і головне – чи зможе повторити оглушливий успіх 90-х – далі в матеріалі.

Такі ж стильні, як колись, але значно старші – розміняли шостий десяток. Перші фото зі знімального майданчика розпалюють інтерес: як розгортатимуться стосунки головних героїнь.

Читайте також:

Основна увага в серіалі буде прикута до Керрі: вона буквально марила весіллям. І дуже страждала, коли містер Біг, тобто наречений, не доїхав до вівтаря.

У фільмі щасливий кінець, пара – одружується. А в нових серіях з'ясується: ідеального шлюбу не вийшло: розлучення, розділ майна.

Чому в серіалі не буде Саманти

Саманта Джонс не з'явиться в перезапуску "Секс і місто"
Саманта Джонс не з'явиться в перезапуску "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Не склалося і з ідеальною жіночою дружбою – в серіалі не буде Саманти. Що ж це за "Секс і місто"? – запитують скептики. Адже саме ця героїня не уявляла свого життя без пригод і не соромилася розповідати про це метафорами.

Саманта ще 4 роки тому пояснила свою відмову:

Мені 61, і час настав. Інші дівчата на 10 років молодші за мене, і це – їхній вибір.

Кажуть: Кім Кетралл було складно з колегами. Особливо з Сарою Джесікою Паркер, – ніби вона отримувала гонорари значно вищий. Хоча Кім грала найвідвертіші сцени.

Чи стане успішна нова версія "Секс і міста"

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс та інші на зйомках продовження "Сексу та міста"
Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс та інші на зйомках продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images

Все залежить від того, на чому зіграють сценаристи, вважає кінокритик Андрій Алфьоров. Тоді серіал став культовим, адже подарував рольові моделі мільйонам жінок у віці 30-40 років. Культовим, але не революційним.

Кінокритик розповів, що починалося з того, що треба було здобути самостійність, незалежність, свободу, побудувати кар'єру. А закінчилася тим, що ця жінка за 40 або 50 знаходить молодого татуся з банківським рахунком.

Ймовірно, каже Алфьоров, ставку роблять на ностальгію за попередніми часом. Але є теми, які можуть зацікавити аудиторію: хвороблива зрілість, проблеми прийняття віку – нічим не виправиш, і не підфарбуєш. Мільйони жінок стикаються з цим з розгубленістю. А значить цікаво буде дивитися, наскільки успішно через це проходять самі героїні.

До речі, українкам впевненість в собі почала надавати реклама. Проект #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різної жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Більше новин
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Сара Джессіка Паркер на зніманнях сиквелу Sex and the City
Всі обговорюють
Ігор Кондратюк висміяв Ані Лорак
Подивитися
Цитата дня

Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

Ксенія Мішина акторка
Що сталося?
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
#FREEBRITNEY
Все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу
Дізнатися

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти