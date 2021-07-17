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Оголошено переможців Каннського кінофестивалю-2021. Україна – серед лауреатів

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
17 липня, 23:34
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Сьогодні ввечері відбулася урочиста церемонія закриття 74-го Каннського кінофестивалю, під час якої були оголошені всі лауреати
Каннський кінофестиваль-2021 - список переможців
Каннський кінофестиваль-2021 - список переможців / Фото: instagram.com/festivaldecannes

Один з найбільших міжнародних кінооглядів – Каннський кінофестиваль, на який цьогоріч були покладені великі надії, завершився тріумфально! За два з гаком роки, поки кінофестиваль не проходив через пандемію, інтерес до нього лише посилився. Це відбилося на насиченій і досить сильній програмі кінофестивалю. Тому, починаючи з 7 липня і до сьогоднішнього вечора увага всього світу була прикута до яскравих виходів кінозірок на червоній доріжці, оглядів кіноновинок і сенсаційних подробиць кіноогляду.

Відразу зазначимо, що цього року на Канському кінофестивалі не було одного очевидного лідера, якому всі пророкували перемогу. Навпаки, було чимало гідних кінострічок, кожна з яких отримала багато позитивних відгуків. У той же час вибір журі кінофестивалю багатьох здивував.

Головний приз Каннського кінофестивалю – Золоту пальмову гілку отримав хоррор французького режисера "Титан".

Джулія Дюкорно отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю
Джулія Дюкорно отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Повний список всіх переможців Каннського кінофестивалю 2021

  • Золота пальмова гілка – "Титан", Джулія Дюкорно (Франція)
  • Гран Прі – "Купе номер шість" Юхо Куосманена (Фінляндія) і "Герой" Асгара Фархаді (Іран)
  • Приз журі – "Коліно Ахед", Надав Лапід (Ізраїль), "Пам'ять", Апічатпонг Вірасетакул (Таїланд)
  • Кращий режисер – Леоса Каракса за фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр у головній ролі (Франція)

  • Кращий сценарій – "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті (Японія)

  • Краща жіноча роль – Рената Рейнсве, "Найгірша людина на світі" (Норвегія)
  • Краща чоловіча роль – Калеб Лендрі Джонс, "Нітра" Джастіна Курзеля (США)
  • Золота пальмова гілка за кращий короткометражний фільм – "Tian Xia Wu Ya", режисер Tang Yi
  • Спеціальний приз журі премії "Золоте око" за краще документальне кіно Каннського кінофестівалю – "Бабин Яр. Контекст "Сергія Лозниці (Україна)

Секція Особливий погляд

  • Гран-прі – "Розтискаючи кулаки", Кіра Коваленко (Росія)
  • Приз журі – "Велика свобода", Себастьян Майзе (Австрія)
  • Спеціальна згадка журі – "Ніч вогню", Тетяна Уесо (Мексика)
  • Приз за акторський ансамбль – "Добра мати", Афсія Ерзі (Франція)
  • Приз за сміливість – La Civil, Теодора Ана Міхай (Румунія, Бельгія)
  • Приз за оригінальність – "Ягня", Вальдемар Йоханссон (Ісландія)

Раніше почесну "Золоту пальмову гілку" отримала американська актриса Джоді Фостер, яка зіграла в культовому фільмі "Мовчання ягнят".

Нагадаємо, що до складу журі цього року увійшли: американський режисер і володар "Оскара" Спайк Лі; режисер Мати Діоп, який отримав Гран-прі фестивалю в 2019 році за фільм "Атлантика", Джессіка Хауснер, чий фільм "Малюк Джо" теж був в програмі, актриса Мелані Лоран, яка знімалася в "Безславних виродках" Квентіна Тарантіно. Разом з ними оцінювали картини режисер Клебер Мендонса Фільо, актор Тахар Рахім, актриса Меггі Джилленхол і актор Сон Канг Хо.

Також цьогоріч на Канському кінофестивалі було представлено два українські фільми. У конкурсній програмі "Тиждень критики" – художній фільм режисера і сценариста Елі Граппе "Ольга" отримав приз за кращий сценарій. У програмі "Спеціальні покази" брав участь український фільм "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.

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Раніше ми робили огляд 10 кращих фільмів-переможців Каннського кінофестивалю за всю його історію.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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