Відкривається Венеціанський кінофестиваль-2021: програма, фільми-фаворити, українське кіно

З 1 по 11 вересня пройде найстаріший кінофестиваль світу – Венеціанський. Цього року Україна на ньому представлена відразу трьома фільмами, а один з них – в основному конкурсі і боротиметься за "Золотого лева"

Венеціанський кінофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, labiennale.org

Торік Венеціанський кінофестиваль був єдиним з усіх міжнародних кінооглядів, який вирішили провести в повноцінному форматі незважаючи на пандемію. Навіть такі великі кінофестивалі, як Берлінський і Каннський, який вважається престижнішим, не змогли собі це дозволити.

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У підсумку минулого року головну нагороду Венеціанського кінофестивалю отримав фільм "Земля кочівників" Хлої Чжао, а робота режисера стрічки незабаром удостоїлася "Оскара". І це вже не вперше, коли Венеція виступає плацдармом для оскарівської боротьби. Крім того, останніми роками все більше іменитих режисерів обирають саме Венеціанський кінофестиваль для прем'єр своїх картин. Тому і багато фільмів, які потрапляють до конкурсної та позаконкурсної програми, цікаві не тільки фестивальній, а й широкій аудиторії.

Що важливо знати про Венеціанський кінофестиваль цього року, які українські фільми покажуть і які конкурсанти стали фаворитами цього року – дізнайтеся далі.

Перші гості

На острів Лідо прибули Пенелопа Крус, Кірстен Данст, член журі кінофестивалю і лауреат "Оскара" Хлоя Чжао, італійська актриса і ведуча церемонії Серена Россі, зірка фільму Паоло Соррентіно "Рука Бога" Філіппо Скотті, Меггі Джилленголл і Пітер Сарсгаард, зірка "Великої краси" Тоні Сервілло і багато інших.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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Кірстен Данст / Фото: Getty Images

Хлоя Чжао / Фото: Getty Images

Серена Россі / Фото: Getty Images

Філіппо Скотті / Фото: Getty Images

Тоні Сервілло / Фото: Getty Images

Фільм-відкриття – драма "Паралельні матері" з Пенелопою Крус

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Новий фільм дворазового володаря "Оскара" Педро Альмодовара знову оповідає про жіночі долі. У центрі сюжету – дві жінки. Одна – фотограф, інша – підліток, які в один день стають матерями. Ми побачимо не тільки історію їх змінюється життя, але і їхніх дітей.

Героїні фільмів Альмодовара – завжди неідеальні, але чарівні і рішучі жінки, за долею яких дійсно цікаво спостерігати. У головній ролі знялася одна з улюблених актрис режисера – Пенелопа Крус. Разом з нею зіграли: Айтана Санчес-Хіхон, Мілена Сміт, Россі Де Пальма.

На чолі журі – режисер "Паразитів"

Журі очолив режисер Пон Чжун Хо – володар "Оскара" за фільм "Паразити". До складу журі, які оцінюватимуть фільми основної конкурсної програми, увійшли:

режисер оскароносного фільму "Земля кочівників" і переможниця Венеціанського кінофестивалю минулого року Хлоя Чжао

бельгійська актриса і зірка фільму "Бенедетто" ("Спокуса") Вірджинія Ефіра

італійський режисер Саверіо Костанцо

володарка премій "Еммі" і "Греммі" актриса Синтія Еріво

зірка серіалу "Вона ж Грейс" актриса Сара Гадон

румунський режисер Олександр Нанеу

Режисер фільму "Паразити" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Боротьба за "Золотого лева" буде напруженою

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В основному конкурсі представлені фільми:

Паралельні матері (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фільм-відкриття фестивалю)

Відображення (Reflection), реж. Валентин Васянович

Мона Ліза і кривава Місяць (Mona Lisa and the Blood Moon), реж. Ана Лілі Амірпур

Інший світ (Un Autre Monde), реж. Стефан Брізе

Собача влада (The Power of the Dog), реж. Джейн Кемпіон

Латинська Америка (America Latina), реж. Даміано і Фабіо Д'Інноченцо

Подія (L'Evenement), реж. Одрі Діван

Офіційний конкурс (Official Competition), реж. Гастон Дюпра і Маріанна Кон

Діра (Il Buco), реж. Мікеланджело Фраммартіно

Захід (Sundown), реж. Мішель Франко

Втрачені ілюзії (Illusions Perdues), реж. Ксав'є Джаннолі

Загублена дочка (The Lost Daughter), реж. Меггі Джилленгол

Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларріан

Freaks Out, реж. Габріеле Майнетті

Я сміюся (Qui Rido Io), реж. Маріо Мартоне

На роботі: зниклі 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Ерік Матті

Не залишаю слідів (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушінскій

Капітан Волконогов біг (Captain Volkonogov Escaped), реж. Наталія Меркулова, Олексій Чупов

Лічильник карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер

Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентіно

Клітка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас

Не пропустіть огляд 10 найочікуваніших фільмів, які покажуть на Венеціанському кінофестивалі-2021 .

Від України – покажуть три фільми

В основній конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю за "Золотого лева" боротиметься новий фільм Валентина Васяновича – драма "Відблиск". У центрі сюжету – історія лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Режисер Валентин Васянович вже знайомий міжнародній кіноспільноті. 2019 року на Венеціанському кінофестивалі він здобув перемогу за свій фільм "Атлантида" в програмі "Горизонти".

Кадр з фільму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Цьому році в програмі "Горизонти" буде представлено відразу два українські фільми.

фільм "Носоріг" режисера Олега Сенцова розповідає історію бандита, який потрапляє в кримінальне середовище 90-х в Україні. Сюжет заснований на реальних подіях, а робота над фільмом почалася ще 2012 року, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами 2014 року і подальше його ув'язнення.

На Венеціанському кінофестивалі покажуть новий фільм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Також до конкурсної програми "Горизонти" увійшов фільм спільного виробництва Словаччини, України та Чехії – " Цензорка "Петера Керекеша. В центрі сюжету – молода жінка Леся, яка була засуджена до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси.

Український фільм "Цензорка" покажуть на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Скріншот з YouTube

Фільми-переможці глядачів

На Венеціанському кінофестивалі покажуть низку картин, які з нетерпінням чекають глядачі по всьому світу. Серед них – "Дюна" Дені Вільнева за романом Френка Герберта. У фільмі задіяний блискучий акторський склад: в особі Тімоті Шаламе, Зендаі, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Хав'єра Бардема, Ребекки Фергюсон, Стеллана Скарсгарда.

Ще один фаворит публіки – "Спенсер. Таємниця принцеси Діани" Пабло Ларраін про життя матері принців Гаррі та Вільяма. Головну роль виконала зірка "Сутінків" Крістен Стюарт, якій пророкують акторську нагороду за цю роботу.

"Рука Бога" знаменитого режисера Паоло Соррентіно, який зняв серіали "Молодий Папа" і "Новий Папа", теж готова підкорити глядачів. Дія фільму розгортається в неспокійному Неаполі 1980-х, а в центрі сюжету – простий хлопець, чиє життя змінюється з приїздом до міста футболіста Дієго Марадони. Фільм Соррентіно, за традицією, стане частково автобіографічним для режисера. Колись і він сам бігав простим хлопцем з Неаполя, який фанатів від Марадони.

Почесні "Золоті леви" отримають дві легенди кінематографа

Щороку в Венеції вручають почесні нагороди за внесок у розвиток кіномистецтва. Цього року володарем статуетки стане режисер культового фільму "Життя прекрасне" Роберто Беніньї.

Кадр з фільму "Життя прекрасне" / Фото: Pinterest

"Золотого лева" вручать і зірці серії хоррорів "Гелловін" актрисі Джеймі Лі Кертіс. Цьогоріч у рамках позаконкурсної програми буде показано продовження слешера – "Гелловін вбиває" з актрисою в головній ролі.

Джеймі Лі Кертіс / Фото: kino-teatr.ru

Дивіться огляд найочікуваніших прем'єр року:

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